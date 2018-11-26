В километре от посольства РФ в Киеве згорело авто на дипломатических номерах

В Киеве в ночь на понедельник, 26 ноября, на расстоянии километра от посольства России сгорел автомобиль на дипломатических номерах, передает Украинская правда.
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"В переулке Ярослава Хомова 14-а, на расстоянии около 1 км от посольства РФ горел автомобиль. Пожарные, которые прибыли на место, потушили огонь", - говорится в сообщении.
На месте работает полиция.
Напомним, вечером в воскресенье, 25 ноября, у посольства России в Киеве собрались активисты в знак протеста против российской агрессии в сторону Украины. Они подожгли шины и бросали на территорию посольства файеры.
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