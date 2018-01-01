В киевском метро умер ребенок. Основатель школы первой помощи объясняет, как работники метрополитена смогут спасать человеческие жизни Сегодня, 17:22 80 Цей матеріал також доступний українською Федор Сердюк специализируется на первой медпомощи и спецподготовке, а его компания проводит тренинги и курсы UMF Ukrainian Medical Festival

80% людей с внезапной остановкой сердца могут выжить, если в общественных местах Киева появятся дефибрилляторы, считает основатель школы первой медицинской помощи и спецподготовки FAST Федор Сердюк.

9 декабря 2018 года 9-летняя девочка умерла на станции метро Дворец Спорта в Киеве. По словам очевидцев, ребенка, страдающего тяжелой формой ДЦП, везли в коляске бабушка и отец. Внезапно они обнаружили, что девочка не дышит. До приезда медиков на протяжении 15-ти минут прохожие пытались спасти малышку самостоятельно, делая непрямой массаж сердца. Позже реанимацией девочки занялись врачи, но она не выжила.

Ребенка можно было спасти, если бы в метрополитене были дефибрилляторы - устройства, позволяющие перезапустить сердце с помощью электроразряда, считает Федор Сердюк, основатель компании FAST. Он специализируется на первой медицинской помощи и спецподготовке. Эксперты основанной Сердюком компании обучают ежегодно несколько тысяч человек, работая с крупными организациями и фирмами.

Если частные фирмы интересуются темой доврачебной помощи и периодически организовывают обучение для своих сотрудников, то с государственными и коммунальными предприятиями все не так, говорит Сердюк. В разговоре с НВ.ua он объясняет, почему первая помощь - это важно, и кто еще, кроме сотрудников Киевского метрополитена должен иметь такие навыки.

Внезапная остановка сердца - довольно распространенная проблема, которая может случиться практически с каждым, независимо от возраста или пола человека. По сути, это ошибка в человеческом мозгу: сердце получает от него неправильные электрические сигналы и не может эффективно сокращаться. Соответственно, в результате человек гибнет.

В США и Европе около четверти из всех, у кого случается внезапная остановка сердца, выживают. В Украине выживших в разы меньше. Потому что на Западе совсем другой подход к делу. Его суть - обучить первой медицинской помощи как можно большее количество людей. Особенно тех, кто работает в местах большого скопления народа. Например, в метрополитене. Считается, что это одно из мест, где проблемы со здоровьем у людей возникают чаще [чем в других местах].

За последний месяц в киевском метро произошло две внезапных смерти. 30 ноября на станции метро Театральная от остановки сердца умер мужчина-пенсионер. [По словам очевидцев, мужчине стало плохо, когда он вышел из вагона и стал подниматься по лестнице наверх]. Вторая - девятилетняя девочка вчера.

Без работы сердца мозг мозг может жить только 5-7 минут. Поэтому важно, чтобы кто-то из окружающих, очевидцев ситуации делал человеку непрямой массаж сердца - накачивал кровь, по сути, заменяя своими действиями функцию сердца. Это намного лучше, чем ничего, и многим поможет выжить.

Но одних только людей, обученных первой помощи, может оказаться мало. Высший пилотаж - использование автоматического дефибриллятора. Это такой компьютер, который анализирует ритмы сердца и, чтобы его перезапустить, производит электрический разряд.

Медики пытаются спасти девочку на станции Дворец Спорта в Киеве, 9 ноября 2018-го. Фото: kiev.informator.ua

В аэропорту висят дефибрилляторы, например, в киевском Борисполе. В западных странах они есть также и в метро, школах, туристических местах. Выглядят как чемоданы, висящие на стенах. Мы хотим, чтобы такие же устройства появились в свободном доступе и в общественных местах Киева. Тогда порядка 80% людей с внезапной остановкой сердца смогут выжить.

Я проводил встречи с представителями КП Киевский метрополитен - и официальные, и в частном порядке. Если коротко: в частной беседе мне ответили, мол, раз я такой умный, то мог бы сам взять свой личный дефибриллятор, встать в час пик на станции и дежурить. Мне это показалось очень циничным.

У меня есть коллеги, которые писали в метрополитен официальные заявления. Есть депутаты, которые подавали свои депутатские обращения - например, Борислав Береза. Есть журналисты вроде Анатолия Морозова, которые освещали эти темы. Была петиция на сайте КГГА о том, чтобы установить в метро аптечки и автоматические дефибрилляторы [датирована 9 августа 2018-го, собрала всего лишь 241 подпись из необходимых 10 тыс]. Но метрополитен не только не поддерживает это, но и начисто игнорирует подобные смерти, никак не объясняя случаи, когда этих самых людей еще можно было бы спасти. Кажется, будто им просто все равно.

По моему мнению, КП Киевский метрополитен имеет достаточно оснований и полномочий, чтобы пригласить консультантов, которые бы помогли решить этот вопрос, организовать тендерные закупки и закупить эти дефибрилляторы, научить своих людей и выработать некую стратегию безопасности для пассажиров.

Если смотреть шире, то они [КП Киевский метрополитен] в целом не коммуницируют на тему безопасности, и, похоже, ею не очень занимаются. Это будет следующее, о чем мы их спросим: если вдруг случится теракт, как это было в Париже [в феврале 2017-го] или серия взрывов в общественном транспорте Лондона [в 2005 году], то какой план Б? А какой запасной план на случай пожара? Мы ведь живем в состоянии войны.

Мужчина тренируется делать массаж сердца на тренинге по первой медицинской помощи. Фото: Первая помощь и спецподготовка FAST

Обучение для персонала метрополитена - да и не только - должно быть регулярным и проходить из года в год. Это не какие-нибудь глупости, которые хотят навесить на сотрудников метро как дополнительную работу. Без этого нельзя говорить, что услуга, которую они оказывают, безопасна. То же самое с Национальной полицией: по закону полицейские обязаны проходить обучение первой медицинской помощи, но по факту многие не проходят его. А когда сталкиваются с экстренными ситуациями, то не справляются.

Оказание первой помощи как важный вопрос должно вернуться на повестку дня для украинцев, хотя бы потому, что мы находимся в гибридной войне. Да и, кроме этого, много рисков существует и в мирное время.

Для западных стран это - в порядке вещей, а Украина, к сожалению, считает, что она какая-то особенная. Да, к обучению первой помощи в последнее время растет интерес, люди начинают задавать вопросы метрополитенам, аквапаркам. Но эту тему нужно раскачивать, чтобы со временем ситуация только улучшалась.