В Киеве за два дня более 2 тысяч человек сделали прививки от кори - КГГА

По состоянию на пятницу, 12 января, в Киеве зафиксировали 74 случая заболевания корью.

За два дня, 10 и 11 января, от кори привито 2 тыс. 223 киевлян - как взрослые, так и дети.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.

"Я благодарю киевлян, особенно родителей маленьких жителей столицы, за такой сознательный подход, а также медиков за активизацию разъяснительной работы и всестороннюю поддержку мероприятий, которые внедряет Киевская городская государственная администрация во время роста уровня заболеваемости корью", - сказал она, напомнив, что сейчас введен режим ежедневной работы кабинетов прививок.

Напомним, по состоянию на пятницу, 12 января, в Киеве зафиксировали 74 случая заболевания корью.

Чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, власти Киева решили запретить детям без прививок посещать школы и детсады всех форм собственности.

В Минздраве заявили, что эпидемии кори в Украине нет.