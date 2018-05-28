В Киеве водитель устроил тройное ДТП и скрылся, позже виновника задержали

В воскресенье, 27 мая, в Киеве столкнулись Toyota и два Volkswagen, виновник скрылся, но вскоре полиция задержала нарушителя, передает Информатор.
По словам одного из водителей, оба Volkswagen стояли один за другим перед красным сигналом светофора в крайнем левом ряду на Братиславской. Оба автомобиля собирались поворачивать на улицу Сулеймана Стальского.
"В этот момент, автомобиль Toyota на высокой скорости врезался в Volkswagen Caddy, а тот по инерции в Volkswagen Golf. После столкновения Toyota Land Cruiser скрылся в неизвестном направлении", - отметил водитель.
Позже стало известно, что автомобиль, который скрылся с места ДТП, задержали на проспекте Маяковского, 59.
"Мужчина, который находился в машине, вывалился из машины и не держался на ногах, у него были явные признаки алкогольного опьянения. С ним была его жена, она утверждает, что она сидела за рулем и трезвая... Стоит отметить, что мужчина был не в состоянии даже пройти тест на драгере", - говорится в сообщении.
Как сообщается, на оба адреса выезжали медики, однако госпитализация не потребовалась.
На месте работают сотрудники полиции. Кто именно сидел за рулем и трезвая ли супруга, установит следствие.
Напомним, в городе Вишневое Киевской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей пострадали пять человек.
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