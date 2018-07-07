В Киеве провели исторический заплыв через Днепр - фото, видео

В Киеве в субботу, 7 июля, прошел массовый заплыв через Днепр.
Акция "Исторический переплыв Днепра" приурочена ко Дню Днепра. Принять участие в заплыве могли желающие всех возрастов.
Стартовали участники заплыва с пляжа на Трухановом острове, а финишировали на противоположном берегу Реки, на набережной возле Почтовой площади (10-й причал).
А вот как выглядел старт заплыва с Труханова острова.
Цель акции - привлечение внимания к бережному отношению к Днепру, крепнейшей в Украине и третьей по величине реке Европы. Акцию провели при инициативе Государственного агентства водных ресурсов Украины.
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