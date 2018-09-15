В Киеве напали на судью Дячука, который ведет дело об убийствах на Майдане

В пятницу вечером, 14 сентября, в Киеве возле собственного дома было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука, который в частности слушает дело о расстреле 48 митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 во время Революции Достоинства, сообщает пресс-служба Совета судей Украины.

Отмечается, что судью госпитализировали в одну из столичных больниц. Нападающий правоохранителям задержать не удалось.

"На месте преступления работала полиция, а информация внесена в единый реестр досудебных расследований по статье 296 (хулиганство) часть 4 (действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)", - говорится в сообщении.

Сам пострадавший предварительно связывает нападение с профессиональной деятельностью, потому что во время нападения злоумышленник угрожал ему, а его высказывания "повторяют риторику людей, которые недовольны теми решениями, которые судьи принимают, и призывают к расправе над судьями".

Отметим, что Дячук является председательствующим судьей по делу о расстреле 48 митингующих на улице Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014. На скамье подсудимых - пятеро экс-сотрудников киевского батальона Беркут.

Напомним, 17 мая 2016 года суд начал рассмотрение по существу дела против бывших "беркутовцев" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

Их обвиняют в расстреле 48 активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

Бывшие бойцы спецподразделения Беркут не признают своей вины ни по одному из пунктов.