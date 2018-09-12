В Харьковской области полиция задержала около полусотни участников рейдерского захвата элеватора

В результате происшествия пострадало 7 человек и задержали группу лиц, которые находились на элеваторе

В результате конфликта со стрельбой и использованием газового баллончика в селе Занки Харьковской области, была задержана группа лиц, которая находилась на территории элеватора, сообщает прес-служба Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что на место происшествия были привлечены дополнительные силы спецназовцев КОРД, батальона патрульной полиции особого назначения Харьков, а также было розгоронуто Ситуационный центр областного ГУНП. Работу которого возглавил начальник областного главка полиции Олег Бех и начальник следственного управления Сергей Чиж.

В полиции заявляют, что ранения получили семь человек, среди которых шестеро мужчин и один сотрудник полиции.

Как сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, полиция задержала около 50 человек.

По его словам, в перестрелке, которая произошла во время попытки захвата, пострадали полицейские, местные жители, активисты и ветераны АТО.

В то время Нацкорпус сообщил, что во время столкновений вблизи элеватора рейдерами был открыт огонь по местным гражданам, активистам и ветеранам войны. В результате происшествия ранения получили местные жители, среди которых женщина, а также активисты Национального Корпуса.

Двое активистов Нацкорпуса получили ранения из охотничьего огнестрельного оружия. Двое других получили ранения резиновыми пулями и дробью. Еще один ветеран полка Азов получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей лица и временную потерю сознания.

Внимание: На видео присутствует ненормативная лексика.

Группу лиц, которые находились на территории агрофирмы, доставили в отдел полиции для выяснения их личностей и всех обстоятельств происшествия.

Следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит срок от 3 до 7 лет.

Напомним, во вторник, 11 сентября, группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию элеватора в населенном пункте Занки Харьковской области. Между злоумышленниками и местными жителями произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. В ходе драки применили травматическое оружие и газовый баллончик. В потасовке пострадали четыре человека.