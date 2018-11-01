В Канаде нас считают самой перспективной страной Восточной Европы. Известный бизнесмен рассказал о главном ресурсе Украине

Во время лекции НВ "Бизнес 2020" Игорь Гуменный, собственник UBC Group, член совета директоров Союза украинских предпринимателей объяснил свою точку зрения.

«На встрече с канадским правительстве, нам сказали, что рассматривают Украину как самую перспективную страну Восточной Европы. Но почему?» – сказал он. Игорь Гуменной подчеркнул, что в отличие от Южной Африки и Латинской Америки, украинцы очень хорошо образованы.

«В тех странах треть населения плохо образованы. В Южной Африке, примером, есть организация, которая финансирует школы, – рассказывает бизнесмен. Они выдают ученикам формы, ноутбуки, приглашают учителей со всего мира. И эта программа длится уже лет десять. Но дети заканчивают школы и возвращаются к своему обычному образу жизни».

Украинцев же, по мнению Игоря Гуменного, можно поменять за одно поколение. И отчасти благодаря советскому прошлому. «Когда СССР застраивал Украину, и делал индустриализацию, под заводы сразу же открывали факультеты. Авиационный завод – и тут же авиационный университет. И так со всей промышленностью. После распада СССР 80% рухнуло, а университеты остались. И их надо рассматривать как инструмент изменения», – добавляет бизнесмен.

При этом Игорь Гуменной подчеркивает, что нужно поспешить, потому что и в Европе, и в России, уже сражаются за привлечение кадров.