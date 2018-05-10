В детстве фантазировал, как меня прячут в мешок, связывают и похищают. Пять неожиданных историй украинских фетишистов

"Все роли четко распределены заранее, каждая деталь в игре обсуждается, а все, что происходит, делается по взаимному согласию сторон"

Зачем люди переодеваются в животных, носят одежду противоположного пола и просят пустить им кровь

"Мои вкусы довольно специфические, боюсь, ты их не поймешь", - говорит главный герой известной ленты 50 оттенков серого своей новой девушке перед тем, как показать ей свою БДСМ-комнату.

Для настоящих поклонников БДСМ-практик, или тематиков эта лента - лишь пародия на Тему. В жизни все выглядит иначе: все роли четко распределены заранее, каждая деталь в игре обсуждается, а все, что происходит, делается по взаимному согласию сторон - добровольно. И часто не ограничивается только поркой по ягодицам и ношением ошейника.

Пятеро героев рассказывают, как нашли свой фетиш в море возможных вариантов, через что прошли, прежде чем принять себя таким, и как искали единомышленников.

Иван Грашин, шибари-мастер:

В БДСМ практика ограничения свободы движения с помощью различных средств называется бондаж. Я практикую шибари - японский вид веревочного бондажа, проще говоря, связывание.

К бондажным практикам, кроме связывания веревками, относятся мумификация – заворачивание в пленку, бинты, гипс, вакуумный мешок и т.д., фиксация с помощью ремней, лент, галстуков, приковывание с помощью наручников или колодок и тому подобное. Это может быть фиксация партнера для дальнейших практик или секса, или - полноценный самостоятельный процесс.

Самое главное здесь - полная передача контроля над собой другому. Тогда наступает этот момент, когда вы - в руках другого человека, который распоряжается вами, а вам только остается довериться и наслаждаться процессом.

В зависимости от цели, может отличаться вид взаимодействия. Бондаж может быть болезненным процессом (садомазохистские практики, или СМ), может быть частью "воспитательной" практики в ролевой игре (бондаж и дисциплина, или БД), а также - как способ унижения по взаимному согласию (взаимодействие доминант-сабмиссив (ДС), то есть, верхний и нижний партнеры). В любом из случаев все происходит по согласию обоих партнеров, границы также обсуждаются заранее.

Почему люди интересуются этим? Темп современной жизни постоянно ускоряется, соответственно, усиливаются стрессы, моральные и физические нагрузки, что приводит к постоянному состоянию тревоги, нарушению сна, неврозу, неуверенности в себе и в своем будущем. Даже когда мы не работаем, то продолжаем смотреть фильмы, сериалы, листать ленту в соцсетях. Человек, находящийся в обездвиженном состоянии, перестает контролировать все, что происходит вокруг. Этот момент – для удовольствия, это способ прислушаться к себе, к своим ощущениям, отключиться. Несмотря на то, что бондаж является БДСМ-практикой, он применяется как с сексуально-эротической, так и терапевтической целями. В Таиланде, например, даже есть мастер, применяющий шибари как целительскую практику.

Человек, находящийся в обездвиженном состоянии, перестает контролировать все, что происходит вокруг. Этот момент – для удовольствия

Я неоднократно замечал, как в процессе связывания с человека уходит маска: эмоции и желания высвобождаются, что приводит к ощущению эйфории, покоя, полной открытости перед партнером, чего многим так не хватает в обычной жизни.

В БДСМ отношения между партнерами основываются на четком соблюдении правил взаимодействия - это принцип БРД, или безопасность, разумность и добровольность. Однако даже при этом условии такие игры - потенциально опасны, и не все люди осознают возможные риски. Незнание техники безопасности, отсутствие необходимых навыков и знаний могут стать причиной физических и психологических травм у новичков.

Если вы интересуетесь чем-то, прежде чем нырнуть в этот мир с головой, пройдите специальные курсы или мастер-классы. Такие регулярно проводятся в разных городах Украины: мастера бондажа с многолетним опытом рассказывают о технике безопасности, объясняют, какие веревки лучше использовать и для какой именно практики, показывают базовые типы обвяза и узлов. Также есть специальные встречи для тех, кто хочет попрактиковаться: мы снимаем студию, где каждый желающий может попробовать, что такое шибари.



Лата, кросдрессер, травести-мистресс*:

Есть разные люди. Бывают такие, кто не следит за собой - надевают чулки на волосатые ноги и все такое. Что они при этом чувствуют, я не знаю. Есть такие, кто наоборот подходит к этому процессу с ответственностью и серьезностью: лучшие дорогие платья, качественная обувь, парики и тому подобное. Важным здесь является эстетическая составляющая: нравится, как выглядят эти вещи, которые они на ощупь. Особое внимание - к материалу, из которого сделаны вещи. Это может быть мягкая ткань или грубая кожа, латекс или винил, мех... Я, например, люблю виниловые и латексные вещи. Мне нравятся тактильные ощущения.

Есть и еще одна категория, травести-дивы, или так называемые drag queens, для которых женский образ - способ заработка, они работают в гей-клубах, ведут вечера и выступают на местных концертах.

Важно отметить, что переодевание никак не коррелирует с ориентацией. То есть совсем не обязательно, что кросдрессеру или травести-диве нравятся только мужчины - это стереотип, миф, это неправда. Среди моих знакомых есть травести, которые имеют романтические отношения с девушками, вскоре один из них даже женится. Это, конечно, большая удача и счастье, когда человеку удается найти женщину, которая примет и поймет это увлечение. Да, некоторые кросдрессеры действительно спят с мужчинами, но это скорее в качестве эксперимента, затем могут снова вернуться к сексу с женщинами. Геям очень часто нравятся именно мужчины с ярко выраженным "мужским началом", маскулинные, сильные, бородатые, спортивные, а не женственные и чопорные.

Психологические мотивы кроссдрессинга также очень разные. К примеру, некоторые мужчины, надевая на себя чулки и женское белье, не отождествляют с женщиной себя, однако будто бы подменяют женщину для себя. Заменяют настоящую живую женщину, которой у них нет, собой же. Обычно это одинокие люди. У них мало шансов познакомиться с хорошей женщиной и иметь секс с ней, поэтому на замену приходят фантазии такого рода.

Некоторые мужчины, надевая на себя чулки и женское белье, не отождествляют с женщиной себя, однако будто бы подменяют женщину для себя

Нередко бывает, что такой фетиш появляется у мужчин после насмешек, пережитых в детстве. Например, если одноклассники постоянно дразнили и называли "девочкой". Или от родителей: скажем, мама всегда хотела девочку, и вела себя с сыном соответственно. Был у меня знакомый, для которого катализатором стало поведение мамы: она покупала себе новые красивые вещи, но у нее не было подруг, с которыми можно было бы обсудить покупки и посплетничать. Поэтому мама показывала новые платья сыну и говорила: "Правда, красиво? Смотри, какая красота!".

Есть отдельные сообщества людей, можно сходить в гей-клуб. Проблема, которую я вижу для себя - это сложность с подбором одежды. Едва ли не единственный выход - это заказывать платья через интернет, потому что у нас нет дружественных магазинов, где 100% относились бы к таким клиентам толерантно, давали без проблем и без лишних вопросов примерить юбку клиенту-мужчине. Можно, конечно, найти швею или ателье с адекватными работниками, подружиться, раскрыться им и шить на заказ. У меня есть такое ателье. Однако это не самый дешевый вариант и не всем по карману.

Мне хотелось бы, прежде всего, обратиться к людям, которые живут рядом с кросдрессерамы. Если вы вдруг узнали, что ваш парень или мужчина переодевается в женское, не бойтесь и не спешите думать, что теперь он точно бросит вас ради какого-то парня. Попробуйте принять это как необычное хобби. Если он будет говорить, что любит только вас - скорее всего, он не врет.

* - Госпожа

Леди Иллюзия, Доминатрикс:

В большинстве случаев мужчины хотят попробовать что-то подобное после просмотра порно. Оно же искажает реальность: часто мне пишут, мол, "хочу попробовать жесткий секс", не понимая, что в случае с Доминой секса как раз и не будет.

Часто к услугам доминатрикс обращаются руководители, бизнесмены, которые в обычной жизни сами постоянно что-то решают, раздают задания подчиненным, контролируют рабочие процессы. Таким образом хотят расслабиться, сбросить с себя ответственность, отдохнуть и ничего не решать. То есть - меняют свою привычную роль на полностью противоположную.

Больше к доминации склонны мужчины, но в реальности среди обычных людей, не имеющих никакого отношения к БДСМ, это выливается в желание полностью и достаточно жестко управлять процессом, но оно не имеет культурной формы. С другой стороны, мне кажется, хотя женщина и более склонна подчиняться, нижних партнеров, наверное, также больше среди мужчин. Найти хорошую женщину-доминатрикс - настоящую, а не такую, для которой это коммерческая деятельность и способ заработать деньги, это большая редкость. Настоящих, "нормальных" садисток, думаю, еще меньше. Я - садистка, то есть, мне нравится делать людям больно.

В рамках БДСМ занимаюсь также разнообразными болевыми практиками, например, плей-пирсинг, кровопускание и игры с кровью. Но для этого между партнерами должно быть огромное доверие, такое нельзя делать с первым встречным. Добавлю, что все по взаимному согласию - я делаю это, только когда мой партнер действительно этого хочет. Это практики для мазохистов. Все должно происходить с соблюдением норм гигиены и санитарии: стерильные шприцы, я работаю только в резиновых перчатках и с антисептиком.

Все должно происходить с соблюдением норм гигиены и санитарии: стерильные шприцы, я работаю только в резиновых перчатках и с антисептиком

Все это очень похоже на наркотик, на подобные практики легко подсесть, ведь в процессе происходит большой выброс эндорфинов в организм. Конечно, это не значит, что так будет у каждого. Мы сейчас говорим, в первую очередь, о случаях, когда к таким практикам прибегают люди, которые любят боль. И когда делают это с собой осознанно.

О себе скажу, что мне такие практики приносят огромное удовольствие - яркие эмоции, возможность испытать своего партнера.

Мастер Алексиум, фут-фетишист:

Фетиш, в основе которого - физическая составляющая, в свою очередь, тоже можно разделить на два подвида: когда получаешь удовольствие от практик со стопами партнера и от практик с собственными стопами. Эти подвиды могут пересекаться и комбинироваться между собой. Например, я люблю и то, и другое.

Физическое воздействие может быть совершенно разным: массаж, похлопывания, поцелуи, облизывание и даже болевые практики, например, уколы, поливание горячим воском, флагелляции ("порка").

Учитывая, что я очень давно увлекаюсь БДСМ в доминирующей роли, в моем варианте, кроме эстетического созерцания фото, есть еще удовольствие от порки стоп партнерши и от ее языка на моих стопах.

В БДСМ очень важны эмоции, и порка - один из способов достичь этого эмоционального взаимодействия. Когда твоя нижняя кричит от боли, но ты знаешь, что она именно этого и хочет - и ты даешь ей эту боль, все сильнее и сильнее.

Что же касается вылизывания стоп - даже не знаю, с чем это можно сравнить. Просто очень приятно и расслабляет. Да и сам процесс, когда язычок то порхает по поверхности стопы, то ласкает между пальцами - также очень эротическая картинка.

Когда твоя нижняя кричит от боли, но ты знаешь, что она именно этого и хочет

Как найти партнера или партнершу для таких практик? Думаю, мало кто устоит, если ему или ей предложат массаж стоп, и во время массажа, например, начнут тихонько ласкать их языком. Вот наоборот - это сложнее. Если неподготовленному человеку сказать, что вам нравится, когда партнер ласкает ваши стопы языком, что будет интерпретировано как "лижет ноги", это может вызвать отторжение как минимум. Поэтому подходите к вопросу издалека: намекните, что хотели бы попробовать массаж стоп.



WolfyBound, практикует обездвиживание и другие техники:

Я - фетишист с самого рождения, точнее - сколько себя помню. Лет с пяти или с семи, но не позднее, мое сердце и мозг странным образом будоражили вещи, которые считались неприемлемыми в обществе. Например, похищение и плен, причем, я - в образе жертвы. Никаких насильственных моментов и ничего сексуального в этой фантазии не было, все было банально, как в тогдашних мультиках и детских фильмах: просто набрасывают мешок, завязывают и похищают.

Тогда еще не было интернета, и все, что привлекало мое внимание, я мог увидеть только на картинках, на ТВ или на видеокассетах. Когда родителей не было дома, я любил заворачиваться в одеяло с любимыми мягкими игрушками и играть ту же сцену похищения в мешке. Так же подходили пододеяльники, спальные мешки или настоящие вещевые мешки, доступ к которым был ограничен. Помню сейчас любимую сцену из Кавказской пленницы, где ее похитили в специально подготовленном спальном мешке - таких не было на самом деле. На этом моменте фильма сформировался отдельный фетиш. Можно найти даже группы по нему в социальных сетях.

Когда повзрослел, понимал, что общество не готово признать меня - тогда еще даже не пришел 2000-й год. Больше всего пугала возможность загреметь в психушку, расстаться с семьей, друзьями. Тогда я еще чувствовал себя одиноким в этом, думал, что реально сумасшедший. А страх перед психбольницей напоминал о существовании смирительных рубашек, пристегивания к кроватям и запертые камеры, что снова волновало мою фантазию. Так и жил, скрывая свои фантазии, пока не получил доступ в интернет, лет в 13. Там все это и началось.

Как только я понял, что не один - обрадовался и начал внимательно вникать в чужие случаи и ситуации. Мне гораздо легче, снова почувствовал себя нормальным.

Из банального плена все переросло в целую кучу различных фетишей. Среди них сегодня - бондаж и связывание, пленение в мешок, мумификация, упаковка заживо, обездвиживания. Все это на самом первом месте. А так же - сопутствующие материалы из которых и делаются смирительные рубашки, спальные мешки на все тело, костюмы и маски - латекс, кожа, неопрен, брезент и тому подобное.

Страх перед психбольницей напоминал о существовании смирительных рубашек, пристегивания к кроватям и запертых камерах, что снова волновало мою фантазию

Также - деградация, да, есть такой фетиш, деградация не умственная, а по положению и правам перед кем-то, меблефикация, фем-дом, когда девушка доминирует. Также - муки, пытки в виде причинения боли, игры с дыханием, и всякие разные физические и психологические практики. Как и у всех, у меня есть табу - запрещенные, или сильно нежелательные вещи и поведение во время игры. Все это обсуждается заранее.

Мне нравится petplay. Игры в животных, у которых есть строгий хозяин или хозяйка.

Что мне это дает? Возможность быть по-настоящему счастливым в жизни.

Осознав себя, я очень сильно страдал и впадал в тяжелые депрессии из-за невозможности реализовать свои фантазии. Лез на стены в буквальном смысле и хотел себе навредить. Это я сейчас понимаю, что был глупым, но такой уж он, переходный возраст максимализма у подростков.

Я неоднократно фантазировал, особенно в юном возрасте, на тему: что, если бы была возможность избавиться от этого, убрать у меня все эти интересы и фетиши, чтобы я не страдал и зажил обычной жизнью обычного человека? Каждый раз с уверенностью приходил к тому, что никому их не отдам.

Всем, кого интересует не стандартная фетиш или секс-практика, не нарушающая законов вашей страны и свобод других людей, я порекомендую только побороть в себе страх как можно скорее. Тогда - попытаться анонимно поискать в интернете других людей в Теме. Впоследствии вы найдете кого-то - рядом или не обязательно рядом, и осмелеете настолько, чтобы встретиться.

Сейчас 2018, мир меняется, страны вокруг колоссальными шагами идут к толерантности и принятию человека таким, какой он есть. Существует куча закрытых и псевдо-закрытых соцсетей, групп и форумов по интересам, их количество только растет. Они объединяют людей для общения, знакомств, проводят организованные встречи по интересам, где всегда можно найти себе поддержку и приобрести кучу опыта.

Чего я достиг? Я нашел близких и любимых, людей по интересам, мне помогают в этом, а я отвечаю взаимностью. Побывал на зарубежных фестивалях, конвенциях, выступлениях, семинарах, мероприятиях по разным тематическим направлениям и фетишами, и продолжаю все это посещать. Эта культура стремительно развивается и у нас. Хотя пока и в андерграунде, но всему свое время.