В Борисполе задержали мужчину, который пытался вывезти раритет в Европу

У мужчины изъяли металлическую, изогнутую в виде подковы, часть оружия

В международном аэропорту Борисполь обнаружили мужчину, который пытался вывезти в одну из стран Евросоюза культурные ценности из Украины, сообщает прокуратура Киевской области.

У мужчины изъяли металлические браслеты, металлическую, изогнутую в виде подковы, часть оружия, шейные украшения, 12 различных железных, поврежденных ржавчиной, фрагментов ручного огнестрельного оружия.

После выводов эксперта будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении лицу, намеревавшемуся перевезти культурные ценности.

По факту нарушения открыто досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 и ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (законченное покушение на перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля культурных ценностей) УК Украины.