"В боевой готовности". КГГА сообщила об обновлении уборочной техники перед снегопадами

Киев приобрел новую снегоуборочную технику и к снегопадам столица полностью готова.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne, передает пресс-служба КГГА.

"Я очень любил снег до того, как стал мэром. Если в прошлом году из-за снегопадов стояли Днепр, Львов, Запорожье, то в Киеве 100% коммунального транспорта вышли на линии. Мы готовы к снегопадам, которые, по прогнозам синоптиков, ожидаются на следующей неделе. Мы закупили немало снегоуборочной техники. Посыпочных материалов - соли и песка - у нас достаточно. И вся уборочная техника в полной боевой готовности", - заверил мэр Киева.

В конце прошлого года Киевавтодор приобрел 32 единицы новой спецтехники - это 22 подметально-уборочных машины Сity-Cat, 8 снегоуборочных машин на базе трактора Foton и 2 эвакуатора на базе автомобиля КрАЗ.

В общем к зимнему сезону Киевавтодор подготовил 377 единиц снегоуборочной техники. Коммунальные управляющие компании в районах подготовили 335 единиц техники: 195 тракторов и 140 единиц малой механизации. В случае затяжных снегопадов, заключено 159 договоров на привлечение вспомогательной уборочной техники других организаций.

Напомним, что синоптики сообщили о сильных снегопадах в Украине с 18 января.