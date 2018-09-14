Урок физики от Вакарчука и президентские амбиции Тимошенко: 10 самых популярных эфиров Радио НВ на Youtube

На этой неделе Радио НВ исполнилось полгода. Мы решили собрать 10 самых популярных видеоэфиров нашей радиостанции на Youtube.

Параллельно со стартом радиовещания в марте 2018-го мы запустили и видео-трансляцию в Youtube, поэтому на нашей странице можно найти видеозаписи всех эфиров с интересными гостями и большинство авторских программ. Чтобы не пропускать самое интересное, подписывайтесь на наши каналы в Youtube - Радио НВ и Новое Время.

Итак, самые популярные эфиры:

1. Вакарчук о квантовой механике и физике

Первый эфир на Радио НВ с участием Святослава Вакарчука, лидера группы Океан Эльзы и кандидата физико-математических наук, состоялся еще в июне. Тогда он вместе с журналистом Иваном Яковиной в течение почти часа говорил о о квантовой механике и физике. В частности Вакарчук доступно объяснил слушателям основы квантовой теории и подчеркнул, что политикам следует больше внимания уделять развитию науки.

С текстовой версии эфира можно ознакомиться здесь.

Подкаст с разговором можно найти здесь.

2. Вакарчук о пришельцах и второй Земле

Второй раз (и, надеемся, не последний) Святослав Вакарчук пришел на эфир к Ивану Яковине в августе. На этот раз они поговорили о покорении Вселенной, поиске пришельцев и колонизации других планет. Музыкант рассказал о встрече со знаменитым физиком Стивеном Хокингом, которая так и не состоялась, и отметил, что землянам в первую очередь нужно думать не об освоении Марса, а о том, как не уничтожить собственную планету.

С текстовой версии эфира можно ознакомиться здесь.

Подкаст с разговором можно найти здесь.

3. Тимошенко о будущих президентских выборах и популизме

Юлия Тимошенко, глава ВО Батькивщина посетила студию Радио НВ еще в апреле, через месяц после запуска радиовещания. Во время эфира Тимошенко заявила, что намерена участвовать в выборах президента Украины ( "Я думаю, было бы как-то нелогично говорить, что нет"), прокомментировала рейтинг лжецов от журнала НВ, призналась, что не примет закон об импичменте, если станет президентом, и даже в шутку предложила ведущему раздеться, чтобы продемонстрировать ярлычки от своей одежды.

4. MELOVIN о своих дальнейших планах, отношении к выступлениям в РФ и аннексированном Крыму

Почти через неделю после участия в Евровидении-2018 в Лиссабоне певец MELOVIN, который представлял на конкурсе Украину, посетил студию Радио НВ. В программе "Напівранок" он рассказал ведущей Илоне Довгань, как готовился к конкурсу, почему нервничал, и чем собирается заниматься в будущем.

5. "Беру у нее сумку... и нащупываю в ней гранату": Матиос о ситуации вокруг Савченко

Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины, был гостем Радио НВ уже несколько раз. Однако его бесспорный хит на нашем Youtube-канале - короткий рассказ о том, как он нащупал гранату в сумочке нардепа Надежды Савченко.

Полное видео эфира с участием Матиос можно посмотреть здесь.

С текстовой версии эфира можно ознакомиться здесь.

6. Возвращение в Украину, жизнь в Нидерландах и кокаиновый миф: Саакашвили дал большое интервью НВ

Месяц назад главный редактор журнала Новое Время Виталий Сыч провел skype-интервью с Михеилом Саакашвили, экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской области. Саакашвили, который из-за запрета на въезд в Украину не мог физически стать гостем нашей студии, рассказал о своей жизни в Нидерландах и планах на будущее. Также он дал оценку Юлии Тимошенко как политику и рассказал об отношении к президенту Петру Порошенко.

С текстовой версии эфира можно ознакомиться здесь.

Подкаст с разговором можно найти здесь.

7. Анатолий Гриценко об участии в президентских выборах, реформах, Порошенко и Тимошенко

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко во время своего первого визита в студию Радио НВ прокомментировал объединение партий и президентские рейтинги, а также рассказал об отношении к Порошенко и Тимошенко.

8. Роман Бессмертный о новых санкциях против России и вмешательстве Москвы в предстоящие выборы в Украине

Во время одного из эфиров с участием украинского политика и дипломата Романа Бессмертного мы поговорили об антироссийских санкциях, перспективах переговоров с Москвой и влиянии России на украинские выборы.

9. Цымбалюк о реакции Кремля на санкции Запада и отношении к украинцам в РФ

Украинский журналист, собственный корреспондент агентства УНИАН в России Роман Цымбалюк пришел в гости на Радио НВ еще весной. Роман не боится высказывать свое мнение и известен интернет-сообществу, как украинец, который постоянно задает неудобные вопросы об Украине на пресс-конференциях Владимира Путина. В беседе с нашим ведущим Дмитрием Тузовым он рассказал об отношении россиян к украинцам, а также о влиянии антироссийских санкций.

10. Роман Скрыпин о журналистике, секретах телевизионной кухни и своих коллегах

В мае в эфир программы Сергея Неретина "Политика и культура" пришел известный журналист Роман Скрыпин. Несмотря на то, что у его интервью не было видеозаписи, даже аудиозапись разговора собрала огромное количество просмотров и лайков на Youtube. Неужели все так любят Скрыпина?

Подкаст с разговором можно найти здесь.

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