Укрзализныця запустит 30 локомотивов General Electric - Гройсман Сегодня, 17:56 627 Цей матеріал також доступний українською В 2019-м мы выпустим на линии три десятка новых локомотивов производства General Electric - Гройсман Фото: Facebook

В 2019 году Укрзализныця запустит 30 новых локомотивов General Electric, которые будут работать на южном и восточном направлениях.

В 2019 году Укрзализныця запустит 30 новых локомотивов General Electric, которые будут работать на южном и восточном направлениях.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook.

"В 2019-м мы выпускаем на линии три десятка новых локомотивов производства General Electric. Они будут работать на железнодорожных маршрутах Востока и Юга страны. Впереди - дальнейшая модернизация железной дороги и строительство современных автомобильных коридоров ", - отметил премьер.

Также он упомянул инфраструктурные проекты, реализованные в Украине в этом году, среди которых - обновление дорог, запуск Бескидского тоннеля, соединение крупнейшего в стране аэропорта "Борисполь" с Киевом железнодорожной веткой.