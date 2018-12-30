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Укрзализныця запустит 30 локомотивов General Electric - Гройсман

Сегодня, 17:56
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В 2019-м мы выпустим на линии три десятка новых локомотивов производства General Electric - Гройсман

Фото: Facebook

В 2019 году Укрзализныця запустит 30 новых локомотивов General Electric, которые будут работать на южном и восточном направлениях.

В 2019 году Укрзализныця запустит 30 новых локомотивов General Electric, которые будут работать на южном и восточном направлениях.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook.

"В 2019-м мы выпускаем на линии три десятка новых локомотивов производства General Electric. Они будут работать на железнодорожных маршрутах Востока и Юга страны. Впереди - дальнейшая модернизация железной дороги и строительство современных автомобильных коридоров ", - отметил премьер.

Также он упомянул инфраструктурные проекты, реализованные в Украине в этом году, среди которых - обновление дорог, запуск Бескидского тоннеля, соединение крупнейшего в стране аэропорта "Борисполь" с Киевом железнодорожной веткой.

Теги:   Владимир Гройсман Укрзализныця

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