Укрзализныця запустит 30 локомотивов General Electric - Гройсман
В 2019 году Укрзализныця запустит 30 новых локомотивов General Electric, которые будут работать на южном и восточном направлениях.
В 2019 году Укрзализныця запустит 30 новых локомотивов General Electric, которые будут работать на южном и восточном направлениях.
Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook.
"В 2019-м мы выпускаем на линии три десятка новых локомотивов производства General Electric. Они будут работать на железнодорожных маршрутах Востока и Юга страны. Впереди - дальнейшая модернизация железной дороги и строительство современных автомобильных коридоров ", - отметил премьер.
Также он упомянул инфраструктурные проекты, реализованные в Украине в этом году, среди которых - обновление дорог, запуск Бескидского тоннеля, соединение крупнейшего в стране аэропорта "Борисполь" с Киевом железнодорожной веткой.