"Физической подготовки хватает ровно на полпути": трое украинцев рассказали, как покоряли Эверест - видео, фото

В мае 2018-го трое украинцев, профессиональный альпинист из Белой Церкви Тарас Поздний, предприниматель из Днепра Дмитрий Семеренко и предприниматель из Львова Роман Городечный, покорили Эверест. Не обошлось без приключений. К примеру, Тарас обморозил пальцы и столкнулся со снежной слепотой.

Мы встретились с тремя путешественниками и попросили их рассказать о восхождении на Эверест.

- Как давно вы занимаетесь альпинизмом?

Тарас Поздний: Я хожу в горы с девяти лет, это у меня наследственное от родителей. Первый раз пошли в Карпаты, потом каждый год три-четыре похода. Первые большие горы были в 2013 году, это был Эльбрус. После этого был перерыв несколько лет, а дальше пошла Килиманджаро, Мера пик, Аконкагуа, попытка Ленина (Пик Ленина – ред.), Манаслу без кислорода 8163, потом был Эверест. Для меня альпинизм, может, не альпинизм, а походы и горы – это основное занятие в жизни. Я этим и зарабатываю, мы занимаемся организацией походов, водим людей в горы и хожу для себя.

Дмитрий Семеренко: Первая гора была в 2015 году, была попытка взойти на Эльбрус и как раз там мы познакомились с Романом на этой горе. Мы не взошли, была непогода, мы развернулись. В следующий год я пошел на Пик Ленина, поднялись. И следующая гора – это был Эверест. Не занимаюсь альпинизмом профессионально, не считаю себя альпинистом. Много других экстремальных увлечений спортом, отдельных элементов. Основной бизнес – это металообработка, производство находится в Днепропетровске; обработка и продажа запчастей, в основном – движущие составы, ЖД запчастей.

Роман Городечный: В 2014 году была первая гора – Килиманджаро, это было на спор с другом, поднимусь ли я. После этого был Кала-Патхар, Монблан. В этом процессе, что был Эльбрус, который Дима говорит, что мы не поднялись, потом был Мэра Пик, перед Эверестом была Аконкагуа, почти семь тысяч метров. Это не мой способ заработка, это чисто хобби. Я так же, как и Дима, не считаю себя профессиональным альпинистом, мы больше такие любители-экстремалы. У меня основной бизнес – это импорт алкоголя и продуктов питания из Италии, плюс строительный бизнес. У нас, у меня, нет узкой специализации, что мы зарабатываем на этом процессе. В данном случае это отдых и хобби.

- Как вы готовились к восхождению на Эверест?

Тарас Поздний: Я нахожусь около 200 дней в году в горах, наверное, и поэтому подготовка у меня идет беспрерывно. Когда дома, то бегаю три-четыре раза в неделю 10-15-20 километров. Основной ступенью в подготовке было бескислородное восхождение на Манаслу. Это была такая проверка себя, первый восьмитысячник. После этого я понял, что в принципе готов и можно идти выше.

Дмитрий Семеренко: В моем случае времени подготовиться было четыре с половиной месяца ровно. Была усиленная программа по тренировкам: два раза в день, шесть дней в неделю. Не всегда два раза в день, но было и два раза в день. Это плавание, бег, адаптированный кросс-фит под альпинизм с определенными упражнениями. Но, как показали горы, физической подготовки хватает ровно на полпути, потом идет воля духа, на этих качествах ты идешь вверх.

Фото: Роман Городечний via Facebook

Роман Городечный: Плюс-минус одновременно мы с Димой начали тренироваться, готовиться к горам. Друг друга мотивировали, сбрасывали друг другу постоянно ролики: кто сколько пробежал, кто сколько проплыл, кто сколько проехал на велосипеде. Основной тренировкой было то, что мы тренировали выносливость не физически, мы не таскали штанги. Мы бегали, после того плавали, ездили на велосипеде. У нас была задача такая, чтобы ты вышел из спортивного зала нормально сам, без какой-то дикой усталости, чтобы скорая тебя с инсультом не забрала. Выносливость, поэтому было по две тренировки в день.

- Из каких этапов состоит подъем на вершину?

Фото: Геннадий Копейка via Facebook

Тарас Поздний: Есть здоровая экспедиция на Эверест и мы являемся частичкой этой экспедиции. Для обслуживания экспедиции нанимается, пожалуй, примерно 100-200 шерпов. У нас есть базовый лагерь, который находится на высоте 5350 метров, он является нашей отправной точкой во время восхождения. Уже из этого базового лагеря, пройдя трек к нему – подход, который занимает девять дней, уже из базового лагеря мы ходим акклиматизироваться. У нас было два выхода: первый в 6490, 6600, может, где-то, второй – до 7000. После этого мы спускались вниз, отдыхали пять дней в Намче-Базаре и отправлялись уже на штурм вершины. Все это заняло плюс-минус 40 дней.

- Сколько это стоит?

Дмитрий Семеренко: Изначально цена непосредственно экспедиции, о которой сказал Тарас, стоила 32 тысячи долларов. Плюс в случае успешного восхождения мы даем бонусы нашим шерпам – это полторы тысячи долларов. Соответственно, дальше плюс экипировка, плюс перелет, плюс та экипировка, которую ты хочешь на себе видеть. Конечно, ты хочешь купить самую легкую, самую теплую и она стоит самых дорогих денег. Плюс-минус 5-7 тысяч долларов на человека экипировки выходит.

- Сколько человек находилось в лагере?

Базовый лагерь / Фото: Oleksandr Parkhomenko via Facebook

Роман Городечный: У нас был интернациональный лагерь: были два человека из Японии, один из Канады, двое из Испании, один из Швейцарии. 74 человека – это если вообще весь лагерь. Там была индийская экспедиция, китайская экспедиция. У нас была интернациональная группа.

- Сколько человек поднимались одновременно с вами?

Тарас Поздний: Около 40 человек, включая шерпов, в этот день взбирались на вершину.

Роман Городечный: Это было первое окно, которое было в том сезоне, 14-е число.

Тарас Поздний: 13-го ночью провели Кирилла к вершине, 14-го мы были на вершине.

- Какие обязанности есть у членов команды?

Дмитрий Семеренко: Старшим команды был Тарас и в принципе мы делали то, что он говорил в плане акклиматизации, когда мы уходим, когда мы ложимся спать, когда мы просыпаемся; что мы будем делать сегодня, весь план составлял Тарас. Если у нас были какие-то сомнения, мы обсуждали их и приходили к общему соглашению. Конфликтных ситуаций, спорных вопросов у нас не было. Единственный раз Тарас решил, ему что-то в голову стукнуло, он проснулся и говорит: "Я, наверное, пошел на Лхоцзе". Пошел, взял маску и говорит, я пошел на Лхоцзе. Потом передумал, так как он может себе позволить.

Тарас Поздний: Было такое.

Роман Городечный: Вопрос был в том, что если кто-то имеет какие-то возражения, то аргументированно ты мог объяснить, почему так, или почему не так. У нас нет пионер-вожатого, который сказал "побежали" и мы побежали. Если мы понимаем, почему так, если мы понимаем, почему оно верно, то без вопросов мы выполняем. Если у нас были какие-то спорные моменты, мы говорили: "Тарас, может, мы сделаем так?" И всегда аргументировали, почему так, а не так.

- Сколько времени занял подъем?

Тарас Поздний: В восемь вечера мы стартовали с четвертого лагеря, в девять-десять были на вершине примерно, то есть, было 13 часов вверх и семь вниз.

- Какие у вас были впечатления от Вершины мира?

Тарас Поздний: У меня, наверное, главное впечатление, когда я уже увидел вершину, когда рассвело. До этого в темноте ты поднимаешься, ты просто идешь, переставляешь ногу за ногой, шаг за шагом. Далее рассветает и ты видишь какой-то космос: рассвет, солнце всходит, весь мир у тебя под ногами. До вершины остается пройти гребень, он очень красивый, этот гребень Эвереста, и это было главным впечатлением. На самой же вершине ты настолько истощен после 13 часов подъема, уставший, у меня каких-то бурных эмоций, криков, эйфории, такого нет. Есть задача пофоткаться с флагами, снять какие-то видео, которые ты должен сделать, немного полюбоваться пейзажами, в принципе на этом все.

Дмитрий Семеренко: У меня немножко другая ситуация. Соглашусь однозначно с тем, что Тарас говорит: когда ты идешь в темноте, ты ничего не видишь кроме того, что светит твой налобный фонарь и вереницы людей, которые идут сзади или спереди с этими же фонарями. Когда начался рассвет – это просто невероятный пейзаж, такая красота. На что больше всего обратил внимание? Что солнце не светит вверх, как здесь на равнине или как на не очень высоких горах. А там солнце поднимается и остается таким пластом. Оно не может просветить дальше стратосферу, оно светит вниз и светит вверх и это такой пласт. Это было очень дико, увидеть в таком формате солнце. Когда взошли наверх, у меня не было так много задач, как у Тараса, решать непосредственно фотографии с Ask.fm, делать ролик с Ask.fm, поэтому у меня было больше возможностей насладиться происходящим. На меня произвела огромное впечатление гора, 12 минут стояла хорошая погода. Было классно видно, ты стоишь на горе и смотришь, ни о чем не думая, у тебя состояние эйфории. Плюс у нас был телефон, мы могли поделиться этими сумасшедшими эмоциями со своими родными и близкими. Мы по очереди звонили своим близким и делились с ними эмоциями, поэтому более ярко.

Роман Городечный: Со своей стороны могу сказать, что когда я поднялся, я попытался закричать в маске, но у меня получился просто дикий хрип, так как 12 часов поднимаясь, организм очень измучен. И когда ты уже дошел до той точки, ты расслабился и так-то не то, что упадок сил, но ты расслабился. Я просто смотрел по сторонам и старался максимально поймать, запомнить этот пейзаж, когда ты видишь, как горизонт становится, округляется. У нас была с собой бутылка шампанского Fragolino на горе, мы ее подняли, мы ее не открыли, это была самая высокая бутылка шампанского, которая была там. Мы ее пофоткали с эйфорией, хотя мы думали, что мы ее прямо там и ...

Тарас Поздний: Можно было Диме дать рекорд за Fragolino на вершине.

Фото: Наталія Шелестак via Facebook

Роман Городечный: Когда уже начала меняться погода, то тогда почувствовалось как из эйфории ты резко возвращаешься в реальность и понимаешь, что высота 8848, что температура -50 и последний баллон с кислородом. У нас уже была идея спеть Гимн Украины на вершине. И я говорю Димону: "Завязываем фоткаться, а то мы похоронный гимн споем здесь". Мы очень скоро сделали те вещи, которые мы в начале спланировали, и побежали вниз.

- Что с вами случилось во время спуска?

(ред: 15 мая стало известно, что двое украинских альпинистов, которые 14 мая в составе группы поднялись на Эверест, не могут спуститься. Они застряли на высоте 6,4 тыс. метров (второй лагерь) в связи с ухудшением состояния здоровья)

Тарас Поздний: Наверное, самые большие приключения были у меня на спуске. Обморозил пальцы на руке, серьезно мизинец, точно так же и на ноге, там поотпадают ногти. Кроме того, была снежная слепота. Пальцы особо не мешали, снежная слепота мешала, но она появилась уже на следующий день. Во время спуска в четвертый лагерь был очень сильный ветер и снегопад. У меня сдуло маску с головы. Я пробовал надеть обычные солнцезащитные очки, но их залепляет и изнутри, и снаружи, ничего не видно. Склон очень крутой, траверсом шли по хребту, надо внимательно следить за каждым шагом, куда ты ставишь ногу, внимательно перещелкиваться. У меня стоял выбор: либо я с большой вероятностью где-то сорвусь, или сознательно иду на то, что поврежу себе глаза в результате этой снежной слепоты. Конечно, второй вариант был более приемлем в таком случае, поэтому я снял очки и шел без очков вниз до четвертого лагеря. Ночью уже был резкая боль в глазах, на следующий день плохо видел. Проходил 10-20 метров еще что-то немного видя, потом закрываешь глаза – печет, как перцем. Немного поморгал, открыл, навел резкость на ботинки, за три-пять секунд она как-то восстановилась; увидел веревку, пошел дальше вниз. 10-20 метров – и снова пауза, и так целый день.

Фото: Taras Pozdnii via Facebook

- СМИ сообщали, что у вас была одна палатка и один спальный мешок на двоих. Это правда?

Тарас Поздний: Палатка у нас всегда одна, это писали о другом лагере. На самом деле ситуация у нас не была такой критической, как ее описали СМИ, потому что во втором лагере много шерпов, много альпинистов. Там был врач-альпинист, она мне капала в глаза дексаметазон. Спальников своих у нас не было, потому что они остались в четвертом лагере, а шерпы их не успели спустить. Нам с Ромой дали один спальник на двоих, дали палатку, мы были в высотных костюмах – как были, так и залезли в то спальник. Было не холодно.

Роман Городечный: Врач, после того как закапала глаза Тарасу, сказала мне, что она не может четко ответить, улучшится ли то состояние, которое у него с глазами, внизу, если мы спустимся через день, или он, не дай Бог, может остаться таким. Это уже я звонил вниз и мы подняли четко по рации к Диме, он уже был тогда в базовом лагере, вопрос о том, чтобы нас эвакуировали вертолетом вниз. Реакция нашей страховой по сравнению с тем, что была девочка, если я не ошибаюсь, из Испании, у которой был аналогичный диагноз, за ​​час была реакция и был вертолет на месте. Наш результат был в 17:30, когда вертолетчики сказали, что они уже не летают в такую ​​пору, хотя мы спустились в час-два. Страховая компания дает гарантийное письмо вертолетной компании о том, что она оплатит эвакуацию человека с горы. Наши же очень долго считали этот процесс. И после того, как я понял, что мы уже приходим к концу дня и никакой реакции нет, поскольку я работаю в бизнесе, я знаю, что такое страховой бизнес. Я понимаю, единственное, что для них самое страшное – это публичный процесс, который является неудобным. Мы начали этот публичный процесс, я позвонил жене через спутник, как раз пришел шерп с нашим спутниковым телефоном, оттуда уже началось. И хотя они обычно прилетают утром в девять, нас забрали в шесть. Та публичная реакция, мы тогда достучались до нашего министра иностранных дел, Павел Климкин.

Фото: Роман Городечний via Facebook

- Что вы можете посоветовать альпинистам, которые собираются на Эверест?

Дмитрий Семеренко: Я думаю, что если анализировать конкретно свой результат, в основе, конечно же, лежали тренировки. То есть, физически нужно приготовиться к выносливости. Мы тренировались, еще забыл такой момент, даже с Романом договаривались: а давай сегодня побежим ночью. Вот он во Львове, я – в Днепре. Мы бегали ночью. Зачем? Зачем ты бегаешь ночью, что за бред? Мы бегали ночью, потому что штурмы, как правило, ночью, выходы вверх ночью. Мы думали, что можно приучить организм к тому, что и ночью он будет вставать и бежать, часто бегали ночью. Ты даешь себе слово, обещаешь не пропускать тренировки ни при каких обстоятельствах. День рождения, авария, что-то еще… Ты целый, все ок – иди, тренируйся.

Роман Городечный: Только один шанс – смерть отпускает тебя с тренировки. Работа, бизнес – неважно. У тебя есть тренировки. Здесь сыграл очень большой командный момент. Я Диму понимаю, если я не побегу, мне неудобно будет перед ним. И обратная реакция.

Дмитрий Семеренко: Если нет ответа вечером, что ты на тренировке, уже начинается: в смысле? А, да вот, сейчас, все, я понял, такое было. Следующий шаг – это, конечно, с нашей стороны небольшая ошибка – нужно было больше изучить компанию, которая предоставляла нам услуги, на предмет профессионализма шерпов и всего остального, нужно было изучить. Я даже не смотрел договор. Это глобально неправильно, нужно четко понимать, где проходят границы каких обязательств, потому что, спустившись в базовый лагерь, ребята были еще там, я не очень понимал, могу ли я вообще давить на них, пользоваться их рациями. И закончилось тем, что я взял рацию у туриста, выстроил их волну, которая была у них, и пользовался их волной, на что они пришли и сказали: "Ты должен платить за это деньги, ты не имеешь права пользоваться этим". Нужно изучить этот вопрос: какие обязательства, какие случаи, ситуации x и все остальное. Всегда нужно готовиться к самому худшему, что может быть и как ты из этой самой худшей ситуации будешь выходить. Если контракт предоставляет тебе условия выйти из этого, ок.

Фото: Irina Galay via Facebook

Следующий шаг – это команда. Если у человека есть возможность пойти своей командой, с людьми, которые едины духом и способны поддержать в сложный момент… Потому что если бы мы не поддерживали друг друга, не смеялись, не шутили, потому что мы были, если не сказать одни из, то точно можно сказать, что мы были самой яркой командой. Мы были в одинаковой форме, мы всегда шутили. Многие стараются выкинуть все максимально из своих рюкзаков, чтобы не нести наверх, это же лишний вес. Мы оставляли колонки, одну на компанию и шли с музыкой. Это тоже многих злило, что мы всегда веселые, в классном настроении. Команда – это ключевой фактор для восхождения.

Роман Городечный: Я приведу интересный пример. С нами была команда испанцев, двое летчиков компании Ryanair. Они развернулись вниз где-то на 8600, а развернулись из-за того, что один был совершенно нормальный, здоровый и мог идти вверх, а второй стал очень сильно обмораживать пальцы на ногах. И второй сказал: "It's my friend", все, он развернулся вместе с ним. Он не ушел, не оставил его. Спрашивали, чего я больше всего боялся. Я больше всего боялся, что кому-то, не мне, а кому-то станет плохо и придется развернуться. Я знал, что мы бы развернулись. У нас одна логика: горы стояли и они будут стоять, а человеческая жизнь бесценна, любой человеческий неповоротный травматизм не стоит никаких подъемов. Ты через год можешь подняться, через два, оно никуда не денется. Амбициозность многих людей приводит к категорически негативным последствиям. Когда люди неправильно оценивают свои физические и моральные возможности для своих амбиций. Этот баланс надо четко понимать – что ты будешь делать, если такое произойдет? Я четко понимал, что я буду делать, если будет так.

Дмитрий Семеренко: Далеко ходить не надо, при спуске был пример, когда человек поднялся на вершину, а при спуске была сильная непогода. Ветер, вьюга, метет, снег. Его шерп остался в медитации, что значит в медитации – мы не поняли.

Тарас Поздний: Кажется, это в переносном смысле.

Роман Городечный: "В глубокой медитации" он написал, когда письмо отправили.

Дмитрий Семеренко: Мы встретили человека, который на 8500 замерзал без очков на глазах, без одной варежки на руках, у него не работал кислород. 8500 – эТо зона смерти, с 8300 начинается зона смерти, где все говорят, никому ничего не помогает, только себе. Мы с Ромой видим этого человека, он просит о помощи и у нас есть запасные очки. Одеваем очки, оттираем глаза, пытаемся примонтировать кислород. Что-то там пошло, он сказал, и принимаем совместное решение спускать человека вниз. То есть, он один остался, вокруг него нет команды. Тот шерп, на которого он надеялся – это все люди, с ним тоже что-то может случиться. Недолго бы он еще просидел в таком состоянии на 8500.

Фото: Semerenko Dmytri via Facebook

Тарас Поздний: Очень важно правильно определиться с датой штурма, потому что надо выбрать хорошее погодное окно. Чтобы вы упирались не в один день, который у вас будет на восхождение, как это было у нас, потому что погода может поменяться. Не должна она была портиться с девяти утра, она должна была испортиться ближе к вечеру. Однако она испортилась в девять утра, и мы получили эти обморожения, слепоту и немного приключений при спуске. Выбирать день штурма так, чтобы у вас был минимум один, а лучше несколько дней запаса после вашего выхода на вершину на спуск, это, пожалуй, основной совет. А дальше уже, как ребята говорили, очень важно правильно сопоставлять риск и свои собственные возможности. Мне, например, очень понравилось, с нами в лагере был Питер Ихория. Питер взошел на 14 восьмитысячников без кислорода, все 14 восьмитысячников, таких людей всего 12 в мире. Кроме этого у него еще есть восхождения на восьмитысячники и у него все целое – все пальцы, ноги, он жив. Его напарник восемь восьмитысячников без кислорода покорил и он также целый. Надо брать пример с них. Они хотели пройти новый маршрут на Эверест, сделать траверс Эверест-Лхоцзе без кислорода, этого тоже пока никто не делал. Но из-за непогоды там намело немного больше снега, была лавинная опасность и они тогда просто свернули свою экспедицию и не вышли на штурм.

Роман Городечный: И спокойно, это люди мирового значения. У них нет амбиций, нет такого, что в запой ушли или нечто подобное. Спокойно отреагировали, написали, что в этом году у нас не получилось, мы классно отдохнули.

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