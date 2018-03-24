Украинцы не обрадуются настоящей европейской медицине – Комаровский

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Украинцам не хватает осведомленности о медицинской реформе, считает Евгений Комаровский

Украинцам не хватает осведомленности о медицинской реформе, считает Евгений Комаровский

Украинская общественность пребывает в заблуждении относительно того, как функционирует система здравоохранения в Европе, убежден известный детский врач, доктор медицинских наук Евгений Комаровский. В интервью журналу Новое Время он подчеркнул необходимость масштабных информационных кампаний в стране в поддержку нынешней медицинской реформы.

"Люди в Украине часто говорят: хотим европейскую медицину. Так вот, для начала им нужно объяснить, что это такое – европейская медицина, чтобы развеять иллюзии", - убежден Комаровский.

К примеру, по его словам, в европейских странах "немыслимо", чтобы при высокой температуре ребенка врач пришел домой по вызову. "Целый врач, да еще и с медсестрой!  А вы ему 100 грн дали и удивлялись, чем он недоволен", - иронизирует Комаровский.

По его словам, уникальность профессии врача в Украине утрачена, "потому мы вряд ли обрадуемся по‑настоящему европейской медицине".

Механик не приедет к вам домой чинить автомобиль. Но мы привыкли, что врач приезжает

"У каждой женщины есть сережки или колечко, но никто ведь не думает, что где‑то там в Бельгии персональный ювелир делает их лично для нее. Механик не приедет к вам домой чинить ваш автомобиль, он пригласит вас на станцию техобслуживания, - приводит аналогии Комаровский. - Но мы привыкли, что врач к нам приезжает домой".

Уважение и к врачу, и к пациенту – основополагающий принцип для европейской медицины, подчеркивает известный педиатр. "Есть вещи, на которые я в европейской медицине молюсь, – это гарантия качества лекарств в аптеках, отсутствие пресловутого “потерпи”. Никто не будет делать человеку больно, если есть возможность этого избежать", - напоминает Комаровский.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №11 от 22 марта 2018 года

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