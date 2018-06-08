Украинцы ищут экзотику. Какие страны впервые попали в топ туристических направлений для отдыха

Как сообщают в офисе Google-Украина, эту информацию получили на основе поисковых запросов за последние три месяца. О положительных тенденциях - в сюжете Радио НВ.

Отмечается, что больше всего украинцы интересовались отдыхом в Турции и Египте.

Зимой слетать на Бали стоило 500-600 долларов

Названия именно этих стран чаще всего вводили в поиск вместе со словами "отдых в...". Cреди отечественных курортов популярны Затока и Бердянск.

Кроме того, украинцы продолжают ездить на отдых в оккупированный Крым.

В свою очередь, Украинская ассоциация туристических агентств назвала ТОП-7 стран, в которые украинцы едут летом на отдых. Это Турция, Египет, Тунис, Испания, Италия, Греция и Черногория.

Развитие внутреннего туризма в Украине тормозит плохое состояние дорог

Вице-президент ассоциации Максим Дереза ​​рассказал, что Турция и Египет традиционно остаются популярными среди украинцев из-за системы Все включено, к тому же такой отдых не нужно тщательно планировать.

Дереза ​​добавил, что в этом году стала более популярной Италия-за того, что туда летают два новых чартерных рейса.

Также украинцы стали чаще ездить в европейские страны с началом безвизового режима с ЕС. То, что в топовых направлений Google попали Бали и Таиланд, Дереза ​​объясняет тем, что катарские авиалинии сделали скидки на эти направления. Например, зимой билеты туда-обратно стоили 500-600 долларов.

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Дереза ​​добавил, что Бали и Таиланд - это направления, куда обычно ездят зимой. Поскольку Google обнародовал данные за последние три месяца, можно предположить, что украинцы чаще всего летали туда в марте.

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Начиная с 2014 года после Революции Достоинства у граждан Украины значительно возрос интерес к внутреннему туризму, рассказал главный редактор портала Украина Инкогнита Роман Маленков.

Украинцы продолжают отдыхать в оккупированном Крыму

Он отметил, что граждане стремятся узнавать больше об интересных городах, исследовать архитектуру, исторические и культурные достопримечательности. Маленков добавил, что с началом безвиза рост внутреннего туризма несколько снизился.

По словам эксперта, развитие туризма в Украине также тормозится из-за отсутствия информации, ведь есть много интересных мест, которые до сих пор остаются неразрекламированными и потому малоизвестными. Кроме того, на внутренний туризм отрицательно влияет неудовлетворительное состояние дорог.

Как сообщает пресс-офис посольства Турции в Украине, с января по апрель эту страну посетило почти 200 тыс. украинских граждан. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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В апреле Турцию посетило 80 тыс. украинских туристов. До конца года в посольстве прогнозируют увеличение турпотока из Украины на 15% - до 1,5 млн человек.