Украинские валькирии. Три истории о женщинах, которые не представляют свою жизнь без мотоцикла  

Женский мотоклуб Valkyries International Sisterhood появился в 2012-м. В нем состоят девушки не только из Украины, а и из других стран. Для многих из них клуб - вторая семья, где можно всегда найти поддержку и понимание от мотосестёр.

Три украинских мотоледи рассказывают NV.ua, когда впервые сели на мотоцикл, как научились разбираться в болтах и гайках и делятся своими мечтами.

Анастасия Бронникова (Aziatka), президент Valkyries International Sisterhood, художник-декоратор



О первых мотоциклах

Я росла пацанкой: все детство - среди мальчиков, играла в футбол, каталась на лошадях, много ездила на велосипеде.

Когда мне исполнялось 12, на день рождения папа подарил мопед Верховина. На нем откатала свой первый сезон. Потом был мопед Карпаты - его нужно было раскрутить, чтобы он завелся, в нем было две передачи и педали. Однажды я привязала двухколесную дачную тележку к Карпатам, посадила брата в нее и мы поехали кататься. Наверное, с тех пор у мамы стойкая неприязнь к мотоциклам.

В мои 15 брат привез из Чехии мотоцикл Ява. На нем проездила два года - в основном, это были выезды по району, в школьный двор к друзьям, и назад в гараж. Самое смешное, что ноги мои еще не доставали до земли, поэтому чтобы тронуться или остановиться, обязательно нужен был бордюр. Тогда же, наверное, сделала первый тюнинг: приделала на сиденье овчинную шкурку. После этого делала так практически на всех своих мотоциклах.

Потом, когда приезжала в село к родственникам, каталась там на мотоциклах Минск, ИЖ, Днепр с коляской. Правда, мотоциклы с колясками так до конца и не освоила - постоянно кажется, что я перевернусь на повороте.

Есть такая примета: никогда не говорить рядом с мотоциклом о том, что собираешься его продать

О любви к мотоциклам

Я люблю мотоциклы. Вот машины как-то не воспринимаю. Ну, машина да и машина - четыре колеса, даже если она дорогая. Мотоцикл - это твой друг и товарищ.

Последняя моя поездка в Одессу была очень тяжелой: плохая дорога, я сломалась. Сидела в траве у трассы два часа и смотрела на мотоцикл, который не заводился. Но не злилась, нет. Я с ним разговаривала, объясняла, что его починю, что все будет хорошо, что мы еще поездим вместе. Через два дня в Одессе мне его отдали уже в рабочем состоянии.

Когда мой мотоцикл стоял на СТО, на нем постоянно сидел местный кот. Мотоциклов было много, но кот выбрал именно мой - может быть, он его утешал.

Есть такая примета: никогда не говорить рядом с мотоциклом о том, что собираешься его продать. Он обязательно после этого сломается. Мол, так не достанусь же я никому.

О женском мотоклубе

Мотоклуб Валькирии был основан в 2012-м - первый полноценный женский мотоциклетный клуб в Украине. Хотелось сплотить единомышленниц вокруг единых целей.

Мы постоянно коммуницируем друг с другом: по телефону, в мессенджере, встречаемся, общаемся в живую. Мы - поддержка друг для друга, как сестры, как семья.

Как и у любого мотоклуба, у Валькирий есть свой клаб-хаус - клубный дом, место, где мы можем собираться вместе, ну или каждая из нас может просто приехать туда и отдохнуть от суеты. Сейчас наш клаб-хаус расположен на левом берегу Киева. Раз в месяц мы собираемся большой тусовкой. Мужчины [из мужских мотоклубов] приезжают только по приглашению, и то, как правило, на вечеринки: например, День рождения клуба. А всех девушек ,мы всегда рады видеть у нас в гостях.

В нашем клубе есть девушки из нескольких стран, но на их жилетках написано: “Украина”. Мы скучаем друг за другом, поэтому стараемся видеться как можно чаще,а вообще-то мы 24 часа в сутки на связи.

О планах

Моя цель - ввести Украину в состав Всемирной организации женских мотоклубов. Туда не так просто попасть, потому что нужно соблюдать условия: например, клубу должно быть не менее десяти лет, также нужно определенное количество членов клуба на одной локации - то есть, в одном городе. У нас еще есть время - в этом году нам шесть лет. На десятый День рождения как раз можно будет подавать заявку. В этой организации в принципе не так много стран-участниц - всего около тридцати. В основном, из Европы. Поэтому для Украины это было бы своего рода прорывом.

Кроме того, сейчас мы думаем над запуском целой линейки обуви для женщин-мотоциклисток. Это будет красивая обувь - на каблуке, например, расписанная, декорированная вручную под рокерскую и байкерскую тематику. В нашем клубе много талантливых и творческих девушек, которые могут это делать.

О мечтах

Есть у меня одна мечта: в глубокой старости уехать на Кубу. Не знаю, почему именно туда - никогда там не была, но вот хочу. Сидеть там с толстой вкусной сигарой в одной руке и с бокалом рома - в другой. Может быть, купить трайк и ездить по Кубе на трайке. Хотя, откуда там трайки, это же Куба. Так и быть, в таком возрасте уже можно будет ездить на ретро-машине.

Леся Рыбачук, психотерапевт, Киев

О том, откуда страсть к мотоциклам

Маленькой меня часто отвозили к бабушке в село. Все дни напролет я игралась во дворе, в котором мой дядя постоянно ремонтировал очередные мотоциклы. Эти детальки так привлекали мое внимание, что каждый раз я что-то воровала у него и получала наказание за это. Но не сдавалась.

Однажды он решил со мной договорится, что я сижу тихо, детали не ворую, а он меня за это вечером будет катать на мотоцикле. Мне понравилась сделка и я целый день терпела - не подходила к деталям, только нюхом впитывала почему-то такой пьянящий для меня аромат масла и бензина. Какие же это были длинные дни до вечера, когда он, мой дядя, сажал меня на свой мотоцикл впереди себя и мы мчались навстречу ветрам и мошкаре по селу. Ах! Тогда мне было лет пять. Можно сказать, уже тогда я ездила “первым номером” - маленькая, но деловая. Мне нравился шум мотора, скорость, запах масла и бензина. Современные мотоциклы так уже не пахнут.

В среде байкеров оттачивается правда. Отпадает все лишнее, все ненастоящее

Все продолжалось до тех пор, пока я не увидела, что мой дядя возит не только меня, а и свою девушку - приревновала мотоцикл к ней и отказала в компании навсегда.

В подростковом возрасте, это где-то 14-15 лет, в том же селе, у меня появились дружки с мотоциклами. Тогда они научили меня водить Яву. И я вся такая в шлепанцах и без экипировки гоняла по селам, счесывая локти об заборы и разбивая ноги в кровь об лапку переключения передач.

Однажды я была с подругами на дискотеке в соседнем селе. Завязалась драка, моему другу пришлось положить мотоцикл на асфальт и защищаться, а мне он бросил ключи и сказал отъехать. Я вот до сих пор не знаю, как я подняла Яву с асфальта, как ее завела и как уехала.

О возвращении к мечте

Уже когда выросла, устроила свою жизнь - и личную, и бизнес, поймала себя на мысли, что стало как-то так скучно. Вот, все есть, а все равно скучно. Тогда вспомнила эти ощущения из детства и стала думать о мотоцикле. Но в моем окружении не было никого, кто бы любил мотоциклы и ездил на них.

Однажды на Крещатике, прямо в центре города, где-то во дворах увидела настоящий “космический корабль” - позже я узнала, что это чудо техники называется трайк. То есть, трехколесный мотоцикл.

Так вот, тот трайк был явно сломан, а возле него стоял человек и пытался его отремонтировать. Я снова как бы попала в свое маленькое детство: в памяти всплыли картины разобранных мотоциклов, этот запах, ветер, мошки и я решилась подойти. Не знала, с чего начать беседу, поэтому спросила, могу ли я чем-то ему помочь. Мужчина удивленно посмотрел на меня: я была в шелковом белом платье, на каблуках, с дамской сумочкой и вся в хорошем настроении. Быстро осмотрев транспортное средство, увидела трос, который торчал из-под ручки газа.

Было очевидно, что у него порвался трос газа. Он спросил: “А что делать?” Предположила, что этот трос нужно либо менять, либо попробовать подтянуть и закрепить, чтобы доехать в гараж и все равно менять. Он начал расспрашивать, какие еще варианты я могу предложить, ну, я выдала, что можно, конечно, попробовать спаять это дело. Мы начали смеяться, он уточнил, есть ли у меня паяльник. Я сказала, что сейчас посмотрю, и высыпала все содержимое своей сумочки на заднее сиденье его трайка. Нет, говорю, паяльника у меня нет.

Потом пришли, какие-то люди, в итоге, все отремонтировали. Мужчина предложил прокатиться, добавив заезженную фразу, что на всех женщинах, которых катает, он потом обязательно женится. Я подумала: “Ну-ну, где это так просто на мне женились?”. Ну и, знаете ли, обещать - не значит жениться. И взобралась на шикарное сиденье. Вот тут и вспомнила это позабытое ощущение: ветер в лицо, скорость и мошки. После этой встречи поняла, что все-таки буду покупать себе мотоцикл.

С этим человеком потом встретились через года четыре на одном из слетов - у меня уже был свой байк.

О первом мотоцикле

Моим первым мотоциклом был Yamaha Virago. Кажется, купила его в 2007-м. Это все было достаточно сложно: не было ни поддержки, ни близких людей, у которых можно было бы спросить совета. Была организация МотоHelp, они проконсультировали меня по выбору мотоцикла и экипировки. Моему сыну на тот момент было шесть. Как мне тогда это удалось? Вообще сейчас не понимаю.

Потом я родила второго ребенка, продала первый мотоцикл, потом снова купила [байк] - точно такой же, как первый. Опять пыталась кататься. Совмещать мотоцикл с маленьким ребенком оказалось довольно сложной задачей. Кроме этого у меня было две работы. Поэтому и второй мотоцикл я тоже со временем продала.

В прошлом сезоне купила свой третий мотоцикл - Honda Steed - и решила: ни за что с ним не расстанусь. Он мне нравится: маленький, удобный, комфортный. Хорошо ведет себя на дороге и полностью меня устраивает.

Я думаю, что все мои самые интересные и длительные поездки еще впереди

Близкие и сейчас реагируют довольно эмоционально: многие крутят у виска и говорят, что у меня не все дома. Я отвечаю, мол, ну наконец вы это увидели. У меня не все дома, да, и я люблю это состояние. Некоторые восхищаются и просят покатать, конечно, но я никого не катаю - пока езжу одна.

Моей самой странной поездкой, пожалуй, был выезд на мотослет в Одессу на осенний Гоблин-шоу. Я очень хотела поехать с другими мотоциклистами, а они меня всячески отговаривали. Говорили, что это пока не для меня. Я тогда только-только начала ездить, была осень, достаточно прохладно, ехать нужно было ночью. Но я не сдалась – доехала туда и обратно без особых приключений. Это был вообще мой первый выезд, и сразу достаточно далеко. До этой поездки я всего пару раз прокатилась на мотоцикле где-то по гаражным дорогам.

Конечно, я думаю, что все мои самые интересные и длительные поездки еще впереди - иду к своей цели медленно, потому что помню, что у меня есть семья, дети. Я никуда не спешу.

О женском мотоклубе

О том, что бывают женские мотоклубы, я сразу и не знала. Кто-то однажды, лет сто назад, мне сказал, что женских клубов быть не может, и я даже не пыталась их искать - ну, не может, так не может. А потом решила поискать - сразу же нашла клуб Валькирии. Поняла, что это - мое. Уже много лет я интересуюсь мифологией викингов. Меня это название просто потянуло за собой - я сразу же перезвонила президенту мотоклуба, сказала, что хочу встретиться.

Первую [клубную] жилетку получила почти сразу. Первая жилетка значит, что я еще не член клуба, но уже могу с ними быть, я как бы около этого клуба. Жилет со второй нашивкой - которая значит, что я уже кандидат в полноправные члены клуба - в мае этого года. Этот день для меня был очень памятным. Но здесь нет какого-то обязательного “испытательного срока” - у каждого все по-разному происходит. Если люди состоят в клубе, сами не понимая, зачем, можно годами ходить с первой нашивкой и не прогрессировать.

В клубе, конечно, немного сложно для меня, потому что я - одиночка. Клубная тусовка - это свои внутренние правила, примерно как у каждой семьи. Для меня же важно, в первую очередь, понимать, зачем я это делаю, для чего это все. Я в самом начале озвучила [в клубе] свою позицию, что для меня важны не статус и не крутость. Важно, чем мы [с другими членами клуба] можем быть полезны друг другу. Мне же хочется, чтобы клуб развивался, чтобы он расцветал.

Мужские клубы [в Украине] нам или помогают, или держат нейтралитет. Но был случай в Польше, когда я услышала: “Иди, женщина, я не буду с тобой общаться, я не знаю твоих нашивок”. Для меня это звоночек, что такой клуб сам себя не уважает, и этот мужчина тоже сам себя не уважает. Такое отношение - неуместно.

О свободе

Мотоцикл для меня - символ моей свободы. Когда я еду, в мире не существует больше никого и ничего кроме меня, мотоцикла и дороги. Это мой любовный треугольник, в котором я для себя восхитительна. Это отдых от всех и себя, то есть, от своих мыслей. Это обновление себя. Я узнаю себя заново в каждой следующей поездке. Мотоцикл и поездки на нем сближают с другими людьми. Это новые места и новые интересные знакомства.

Я не знаю, как точно описать эту магию, но в среде байкеров как-то оттачивается правда, что ли. Отпадает все лишнее, все ненастоящее.

Алена Пуховая, флорист, Киев

О том, как попала в мототусовку

В 2004 году со мной работал парень, у которого был мотоцикл. Тогда я и познакомилась с мотоциклетной тусовкой впервые. Он мне помог зарегистрироваться на популярном тогда форуме moto.kiev.ua. На этом сайте я там раззнакомилась с людьми. Каталась вторым номером где-то год. Перед этим купила себе экипировку.

До этого моя жизнь никогда не была связана с техникой, и, тем более, с мотоциклами - я работала флористом. Да, я знала, что у мотоцикла есть два колеса, есть руль, и что я вся такая красивая езжу на нем сзади.

Потом знакомый позвал меня работать в свой салон, продавать мотоциклетную экипировку там. Мотивировал тем, что красивая девушка должна привлекать больше клиентов - 98% клиентов салона составляли мужчины. На тот момент я как раз уволилась с предыдущего места работы, поэтому согласилась на такой эксперимент.

Достаточно быстро разобралась, что такое шлемы, какие марки лучше всего. Ко мне постоянно заезжали на кофе знакомые, и я умудрялась им регулярно что-то продавать. Говорила: “Ну, просто примерь эту куртку, хоть посмотреть. Ой, она на тебе так красиво сидит, все девушки будут твоими!”

Проработала так где-то месяц и поняла, что экипировку продавать мне не интересно, плюс - маленькая процентная ставка от продаж, и я решила продавать мотоциклы. Это понравилось мне гораздо больше. Я выработала свою стратегию: заставляла всех покупателей байков купить экипировку сразу же. Не отдавала ключи от мотоцикла, пока не покупали у меня защиту. У меня такой принцип - всегда езжу в экипировке сама, очень за это борюсь, приучаю других. Есть один знакомый, которого я заставила купить экипировку вместе с мотоциклом, он проехал не очень много, попал в аварию. Экипировка его спасла - не было ни одного перелома. По сей день, когда видит меня, называет женщиной, которая спасла ему жизнь.

После салона меня забрали на станцию работать администратором. У меня был очень серьезный конфликт с механиками. Меня спрашивали, чья я любовница и как туда попала. В один день не вышел на работу мастер-приемщик. Тогда пришел начальник и сказал мне: “Алена, с сегодняшнего дня ты - мастер-приемщик”.

Состояние было непонятное: к тебе приезжает человек и говорит, что у него здесь жужжит, там тарахтит, а вот там - болтается, и ему надо это починить. Я должна сесть на мотоцикл, заехать на нем на станцию и вручить механикам листочек, где техническим языком написано, что нужно сделать: балансировка колеса, проверка троса такого-то, ремонт гайки такой-то.

О первом мотоцикле

Я поняла, что ничего вообще не знаю в мотоциклах и не понимаю, из чего они состоят. Единственный выход, который для себя придумала: купила мотоцикл себе. Был ноябрь месяц, впереди - целая зима. Я приглашала механика и по вечерам он учил меня разбирать и собирать байк - тыкал пальцем в детали и объяснял, как что работает. Так за зиму я его разобрала и собрала. При этом длительное время все продолжали мне говорить, что мне это не нужно, не мое, мне бы дома сидеть, носки стирать и борщ варить.

В один день не вышел на работу мастер-приемщик. Тогда пришел начальник и сказал мне: “Алена, с сегодняшнего дня ты - мастер-приемщик”

Через пару лет с этой работы я ушла в декрет. На мотоцикле в последний раз ехала месяце на пятом или шестом. Мы с мужем поехали в Умань посмотреть парк, а потом поехали в Одессу - мол, да сколько там до нее осталось. На обратной дороге я поняла, что мне очень неудобно ехать в скрюченной позе на спортивном мотоцикле. Потом, конечно, не ездила, мотоцикл продала.

Три года назад я развелась, у меня была жуткая депрессия, и я поняла, что единственное средство, чтобы из нее выйти - опять купить мотоцикл. Он меня вытянул. Все, на что меня хватало - китайский 200-кубовый стрит, который меня постоянно подставлял и не хотел ехать. Но я объездила на нем очень много, на нем же попала в первую и пока единственную аварию - перегрела, поймала клин двигателя и упала на колено и на бедро. На бедре появилась новая татуировка, чтобы прикрыть шрамы, а колено заживает до сих пор, вот уже два года. Это был единственный день, когда я почему-то выехала без наколенников.

О поездках

Мотоциклы в мототусовке выбирают не по пафосу и красоте, а по внутреннему состоянию - соответствует он тебе или нет. Мы с ними роднимся, у мотоциклов есть имена, я знаю людей, которые на Новый год приходят выпить у своего мотоцикла бокал шампанского - это будто наши дети, наши близкие, наша семья и друзья.

Я достаточно долго, почти полтора года, искала себе конкретный мотоцикл - Suzuki Sv 650. И вот, мои друзья пригнали его для меня из Италии - такой, как я хотела. Именно того года выпуска, именно такого цвета, как я себе думала - хоть и понимала, что цвет - не самый главный критерий. После серьезной травмы руки мне запретили ездить какое-то время, потому что рука перестала работать как раньше и плохо держала газ. Но я поехала. Каким-то образом умудрилась наездить 12 тыс км.

Из-за травм также пришлось бросить работу флористом. Я иногда занимаюсь этим, но как фрилансер, со старыми проверенными клиентами. Это сложно, потому что флористы не работают сидя, а постоянно стоять нелегко с моим травмированным коленом. Ушла в индустрию красоты - читаю тренинги о том, как успешно продать косметические средства для ухода за собой. Я много проработала в продажах, потому это моя стихия.

Обычно меня успокаивают две вещи: мотоцикл и вода. Поэтому я выезжаю к воде. Могу встать утром, решить, что сегодня хочу позавтракать яичницей в Переяславе, и поехать в Переяслав. Сейчас езжу много. В теплое время года дочка в лагерях или у бабушек-дедушек, поэтому у меня есть время для себя.

О женском мотоклубе

Одновременно с покупкой мотоцикла я встретила Анастасию Бронникову, которая привела меня в женский мотоклуб. Никто не настаивал на моем вступлении в клуб, просто пригласили потусить с ними. Мне очень понравилось. И вот, настолько близки мне, как сестры, мы до сих пор друг друга так и называем. Там меня научили ездить в колонне, вести колонну, закрывать колонну. Теперь я все это умею и могу объяснять правила поведения на трассе другим мотоциклистам.

Периодически помогаю МотоХелпу. Иногда перевожу им деньги, а если вижу какую-то аварию, всегда останавливаюсь - стараюсь делать, что могу. Недавно руководитель МотоХелпа выложил в своем Фейсбуке статью о работе волонтеров, которые выезжают на ДТП со смертельным исходом. Это тяжело психологически, потому что часто погибшими оказываются твои знакомые или друзья. Я решила, что хочу помогать в телефонном режиме как оператор - принимать звонки, отвечать на вопросы, координировать работу других. Мне выдали телефон и я еще пока нахожусь в таком учебном режиме.

Я - человек увлекающийся, поэтому все, что меня интересует, изучаю до малейших деталей, углубляюсь туда, ныряю с головой. На мою жизнь очень повлияли отец и младшая сестра. Отец всегда говорил, что нужно быть лучшим в том, за что берешься, или не берись за это дело вообще.

С сестрой же мы в детстве танцевали в ансамбле, ездили по фестивалям и конкурсам. Очень хотели попасть к элите украинского народного танца - в Ансамбль имени Вирского. Мы решили поступить в школу при ансамбле. Накануне перед пробами, которые должны были определить наше будущее в танцах, она сказала: “Завтра нужно выложиться на сто процентов. Нужно быть или профессиональным танцором - лучшим среди лучших - или не танцевать вообще. Лучше не танцевать вообще, чем стоять на сцене в третьем ряду, на задворках и махать цветочком”.

Эта мысль меня настолько поразила. Я решила, что у меня нет данных для того, чтобы стать лучшей танцовщицей, а цветочком я и правда махать не хочу. И не пошла на те пробы. В итоге, всю жизнь я машу цветами - считаюсь достаточно неплохим флористом и могу сделать букет из всего, чего угодно. Думаю, что из мотоциклетных гаек тоже смогла бы.