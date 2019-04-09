Охрана квартир: чек-лист при выборе частной охраны





К аждый час в Киеве грабят одну квартиру, а в период праздников этот показатель возрастает в среднем на 50%. И вот, совсем скоро нас ждут майские торжества, сезон отпусков, а значит и очередной скачек ограблений. Но наше население учится на своих ошибках и теперь накануне затяжных выходных и перед длительными отъездами возрастает и количество подключений охранных сигнализаций. Хотя показатели активности грабителей остаются более высокими в сравнении с показателями людей, занявшихся вопросами безопасности. Как показывает статистика, частично это связано с тем, что граждане просто теряются в выборе охранной компании, не знают, на что обратить внимание, и не доводят дело до конца.

Спросите у менеджера охранной компании, какой интервал составляет время прибытия их групп быстрого реагирования. Больше 10 минут? Ищите дальше.

Попытаюсь помочь разобраться в разнообразии предложений на рынке безопасности и подсказать, на что смотреть при выборе охранной компании.



Не будем задерживаться на сравнении ГСО (государственной службы охраны) и частных предприятий - на эту тему достаточно дискуссий на просторах интернета. Но, если ГСО является все же проверенным учреждением (читать - не компанией-однодневкой) и опыт в охранных делах у них точно присутствует, то с критериями подбора частной компании могут возникнуть проблемы.



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Чем же должна обладать частная охранная компания, чтобы удостоиться чести охранять ваше жилье, ваши ценности и самое главное - вашу жизнь:





Быстротой реагирования.

Ч тобы обчистить квартиру без поиска каких-то мегасложных тайников и взлома сейфа (если он, конечно, есть) профессионалам или даже любителям с опытом в несколько успешных ограблений понадобится не более 10 минут. Если в течение этого времени никто не прибудет, то шансы поймать преступника где-то поблизости составят уже всего 30%. Спросите у менеджера охранной компании, какой интервал составляет время прибытия их групп быстрого реагирования. Больше 10 минут? Ищите дальше.

На время прибытия влияет также и количество патрулей.

Н евозможно быть повсюду и успевать с одинаковой скоростью на все срабатывания, когда реагировать попросту некому. В Киеве всего 3 компании имеют достаточное количество патрулей. Достаточное количество - больше 15. Больше 15 - это хотя бы 20-30. До показателей в 50, 100 или 200 экипажей пока не дорос ни один блюститель безопасности. Если кто-то называет такие цифры - не верьте.



Современным оборудованием.

С ейчас в охранных трендах оборудование AJAX - оно признано лучшим охранным оборудованием в Европе и явно не напрасно: беспроводное, максимально защищенное от взлома каналов передачи данных, компактное, с низким показателем ложных срабатываний. Несомненно, есть и другие неплохие марки, но лучше спросить заранее и ознакомиться самостоятельно, что это за бренд, до того, как вам его установят.

Вы можете быть приверженцем старого доброго проводного оборудования и компании могут предложить вам соответствующие варианты, но, если что, беспроводное не уступает ему качеством, а, наоборот, зарекомендовало себя как более надежное.

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Подготовленными сотрудниками.

Н е бойтесь спросить, как охранная компания подготавливает своих сотрудников к несению службы. Это не та сфера, где достаточно короткого инструктажа: поимка преступников - не видео игра. Сотрудники должны обладать хотя бы основными боевыми техниками, иметь соответствующее здоровье, как физическое, так и психическое, которое к тому же ежегодно проверяется. Также компания должна проверять своих охранников на наличие судимостей и не допускать таких людей к в свои ряды. Бойцы групп быстрого реагирования должны обязательно обучаться владению оружием. Даже те, кто выполняют свою работу в рамках офиса (технические специалисты) должны быть специфически подкованы - при тревогах нет времени на долгие размышления, обычно есть только секунд 30 на принятие решений.



Собственное здание под офис, а не арендованные кабинеты.



Н аличие собственного здания для охранных компаний - не элемент роскоши, а надобность. Охранные пульты, сервера и экипировка занимают немало места и это ещё без учета офисного персонала. К тому же центральный офис - это база всей компании, куда прибывают патрули для отчетности, совещаний, ознакомлений с нововведениями. Поместятся ли все эти люди в рамках пары комнатушек или количество охранников настолько мало?

К тому же ещё минус арендованного помещения - если компания будет переезжать, то на какое-то время оставит клиентов без рабочего центрального пульта и, соответственно, не сможет реагировать на тревоги.



Материальная ответственность.

Н и одна нормальная компания не предложит охрану на условиях: если мы поймали грабителя, то мы молодцы, если нет - извините, бывает. За свои ошибки нужно платить, чтобы извлечь из этого урок и не повторять подобного. Вы платите деньги за охрану и если не получаете её - получаете компенсацию.



Клиентский сервис.

В ам все равно придется периодически общаться с менеджерами и после подключения - вопросы оплаты, неполадки, смены тарифов, доукомплектация оборудования и т.д. И если ещё на начальном этапе к вам относятся, будто вы что-то должны, то что будет потом? Помните, что вы нужнее охранной компании, чем она вам - другую компанию вы найдете, а найдут ли они других клиентов с таким подходом?





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Открытость данных о компании.

Е сли в ответ на ваши вопросы по пунктам выше компания ссылается на "коммерческую тайну", "конфиденциальность данных" - не верьте и бегите от них. Вы имеете право знать, кто вас охраняет! Купите ли вы смартфон, если скрывают, какой у него объем памяти, процессор, камера, физическое состояние? Тут так же - вы покупаете функционал, от которого однажды может зависеть ваша жизнь. Вы можете даже попросить экскурсию по офису компании и это тоже нормальное требование.

Такой вот основной чек-лист. Может вы знаете ещё и другие факторы, на которые стоит обратить внимание - делитесь ими в комментариях. Думаю, читатели будут только благодарны.

Охранных компаний в Киеве много, а по всей Украине ещё больше, но нормальные из них лишь единицы. Не поленитесь заглянуть за кулисы красивого сайта и баснословных обещаний. Задавайте вопросы, расспрашивайте так, будто от этого зависит ваша жизнь - она ведь и вправду от этого зависит!