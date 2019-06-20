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Multiplex и ScreenX Partners подписали договор о сотрудничестве

Сегодня, 14:39
Новости компаний
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Multiplex и ScreenX Partners подписали договор о сотрудничестве - фото

Multiplex и ScreenX Partners

киноиндустрия — CJ 4DPLEX

Лидер рынка кинопроката Украины, сеть кинотеатров Multiplex и южнокорейская компания с мировым именем в области киноиндустрии — CJ 4DPLEX, 17 июня подписали договор о сотрудничестве. В рамках договоренностей в Украине откроется первый зал с уникальной технологией — ScreenX.

«Мы рады открытию первого зала с нашей технологией в сети кинотеатров Multiplex и тому, что ScreenX теперь смогут оценить и в Украине. Надеемся, что зрители получат море позитивных впечатлений от нового формата», — сказал JongRyul Kim, генеральный директор CJ 4DPLEX.

Мы рады открытию первого зала с нашей технологией в сети кинотеатров Multiplex и тому, что ScreenX теперь смогут оценить и в Украине.

ScreenX — это 270-градусный панорамный формат изображения нового поколения.

Благодаря технологии, изображение строится на центральном и двух боковых экранах. Такого эффекта помогают добится 4 проектора, каждый из которых выстраивает картинки на отдельных зонах. На центральном экране демонстрируются главные сцены фильма, а боковые расширяют композицию кадра. Для боковых экранов мировые студии кинопроизводства специально снимают сцены, поэтому у зрителей будет уникальная возможность увидеть чуть больше, чем демонстрируется в стандартном формате.

«Для нас партнерство с CJ 4DPLEX — это большая возможность для создания зала с уникальной технологией ScreenX в Украине, — сказал Виталий Писаренко, генеральный директор сети кинотеатров Multiplex. — Формат ScreenX позволяет нам оставаться на шаг впереди в области инноваций, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться новым, уникальным опытом просмотра фильмов с нашей аудиторией».

На сегодня технология ScreenX установлена в 220 залах, включая 90 экранов в Южной Корее; 73 экрана в Китае; 20 в Соединенных Штатах; 12 в Англии; 4 в Турции; 4 в Японии; 3 в Швейцарии; 3 во Франции; 2 во Вьетнаме и 1 в Испании, Венгрии, ОАЭ, Кувейте, Таиланде, Индонезии, Израиле, Канаде и Польше, а теперь первый зал появится и в Украине. Откроется он в Одессе в новом кинотеатре Multiplex в ТРЦ Ривьера.

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