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Медицинская реабилитация дома: как успешно её пройти?

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Медицинская реабилитация дома: как успешно её пройти? - фото

ortop.ua

Реабилитационная медтехника: ходунки

Реабилитация представляет собой комплекс мероприятий медицинского и другого (психологического, социального, педагогического) характера, направленных на восстановление нарушенных функций организма, которые частично или полностью утрачены, в результате травмы, операции, или же заболевания. Такие процедуры проводятся только в тот период, когда нет острой фазы патологического процесса.

Рекомендации врачей, которые помогут пациенту вернуться к полноценной жизни, могут выполняться как в лечебных учреждениях, так и в домашних условиях. Главное в этом вопросе — своевременность и качество. Ведь, чем раньше будет оказана помощь и чем лучше она будет, тем выше шанс больного на возвращение утраченного здоровья, тем быстрее он избавится от физического и психологического дискомфорта.

Учитывая тот факт, что мест в государственных учреждениях гораздо меньше, чем требуется, а услуги частных клиник порой стоят очень дорого, на первый план выступает реабилитация на дому.

Давайте разберемся, что для этого нужно в первую очередь.

Рекомендации врачей, которые помогут пациенту вернуться к полноценной жизни, могут выполняться, как в лечебных учреждениях, так и в домашних условиях. Главное в этом вопросе — своевременность и качество.

Для начала, нужна четкая и грамотная консультация профильного доктора, или даже нескольких специалистов, которые назначат индивидуальный план действий для конкретного человека по возвращению всех утраченных им способностей, а также посоветуют, какое оборудование для реабилитации следует использовать для того, чтобы пациент снова стал полностью самостоятельным членом социума.

Рассмотрим, какая техника для людей с ограниченными возможностями станет верным помощником на пути восстановления больного человека, чтобы он опять смог жить и работать в привычных для него условиях.

В зависимости от вида заболевания или травмы, а также степени их тяжести и места локализации, можно воспользоваться следующими приспособлениями для реабилитации, которые может предложить практически любой медмагазин:

Фото: Ortop.ua. Широкий ассортимент оборудования для реабилитации в медмагазине

1. Медицинские кровати.

Используются для людей, которые большинство времени проводят в лежачем положении, в целях обеспечения им максимального комфорта, так как многие конструкции позволяют больному менять положение тела. Еще очень хороши тем, что имеют регулируемые стенки (бортики). Это предохраняет лежачего человека от падения и получения дополнительных травм. Бывают двух видов:

а) механические;

б) функциональные кровати с электроприводом. Отличаются от первой модели тем, что управление может осуществлять и сам пациент, с помощью пульта.

2. Противопролежневые матрасы и подушки.

Также рекомендованы для тех людей, которые оказались прикованными к постели, с целью профилактики пролежней, которые доставляют дополнительные страдания обездвиженному человеку.

Фото: Ortop.ua. Инвалидные коляски бывают механические, с электромотором и кресла-каталки

3. Инвалидные коляски.

Служат для тех больных, которые не потеряли способность сидеть. Изделия подразделяют на :

 — Кресла-каталки. Используют при перевозке сильно ослабленных пациентов, которые не в состоянии сами управлять аппаратом.

 — Механические. Приводятся в движение руками владельца.

 — С электроприводом. Это самые современные агрегаты, обладающие повышенной маневренностью, комфортом и многими дополнительными опциями.

4. Ходунки для больных.

Облегчают жизнь физически ослабленных взрослых и детей. Их классифицируют на:

1) стационарные;

2) шагающие;

3) универсальные — модель 2 в 1, легко трансформируется из стационарного положения в шагающее, что позволяет использовать их на любом этапе реабилитации;

4) роллаторы — ходунки с колесиками. Дают возможность более мобильного передвижения больного, или пожилого человека, по сравнению с предыдущими аналогами.

5. Костыли. Поддерживают человека в то время, когда он передвигается или стоит. Различают несколько их разновидностей:

 — подмышечные;

 — подлокотные («канадка»).

6. Трости. Это усовершенствованная палка (посох), которая помогает людям, имеющим проблемы с передвижением. Выделяют трости:

 — стационарные;

 — телескопические — их можно регулировать по длине;

 — квадроподы — имеет 4 опоры (самая устойчивая).

7. Тренажеры для реабилитации. Это незаменимые друзья в деле восстановления функционирования рук и ног человека, после травм и тяжелых болезней.

8. Массажеры. Эффект достигается за счет активации определенных зон тела за счет точечного воздействия на них.

Такие средства оздоровления довольно разнообразны: игольчатые мячи, аппликаторы, массажные коврики, накидки, приспособления для рук, ног и тела.

Разумеется, восстановление любого больного человека всегда будет успешнее и эффективнее в стенах родного дома, в окружении заботливых родственников и друзей. Необходимо только всегда помнить, что этот процесс должен быть систематическим, непрерывным и поэтапным.

Дорогие читатели, а мы желаем вам всем крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких.

Фото: health warning
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