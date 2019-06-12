Медицинская реабилитация дома: как успешно её пройти?
Реабилитация представляет собой комплекс мероприятий медицинского и другого (психологического, социального, педагогического) характера, направленных на восстановление нарушенных функций организма, которые частично или полностью утрачены, в результате травмы, операции, или же заболевания. Такие процедуры проводятся только в тот период, когда нет острой фазы патологического процесса.
Рекомендации врачей, которые помогут пациенту вернуться к полноценной жизни, могут выполняться как в лечебных учреждениях, так и в домашних условиях. Главное в этом вопросе — своевременность и качество. Ведь, чем раньше будет оказана помощь и чем лучше она будет, тем выше шанс больного на возвращение утраченного здоровья, тем быстрее он избавится от физического и психологического дискомфорта.
Учитывая тот факт, что мест в государственных учреждениях гораздо меньше, чем требуется, а услуги частных клиник порой стоят очень дорого, на первый план выступает реабилитация на дому.
Давайте разберемся, что для этого нужно в первую очередь.
Для начала, нужна четкая и грамотная консультация профильного доктора, или даже нескольких специалистов, которые назначат индивидуальный план действий для конкретного человека по возвращению всех утраченных им способностей, а также посоветуют, какое оборудование для реабилитации следует использовать для того, чтобы пациент снова стал полностью самостоятельным членом социума.
Рассмотрим, какая техника для людей с ограниченными возможностями станет верным помощником на пути восстановления больного человека, чтобы он опять смог жить и работать в привычных для него условиях.
В зависимости от вида заболевания или травмы, а также степени их тяжести и места локализации, можно воспользоваться следующими приспособлениями для реабилитации, которые может предложить практически любой медмагазин:
1. Медицинские кровати.
Используются для людей, которые большинство времени проводят в лежачем положении, в целях обеспечения им максимального комфорта, так как многие конструкции позволяют больному менять положение тела. Еще очень хороши тем, что имеют регулируемые стенки (бортики). Это предохраняет лежачего человека от падения и получения дополнительных травм. Бывают двух видов:
а) механические;
б) функциональные кровати с электроприводом. Отличаются от первой модели тем, что управление может осуществлять и сам пациент, с помощью пульта.
2. Противопролежневые матрасы и подушки.
Также рекомендованы для тех людей, которые оказались прикованными к постели, с целью профилактики пролежней, которые доставляют дополнительные страдания обездвиженному человеку.
3. Инвалидные коляски.
Служат для тех больных, которые не потеряли способность сидеть. Изделия подразделяют на :
— Кресла-каталки. Используют при перевозке сильно ослабленных пациентов, которые не в состоянии сами управлять аппаратом.
— Механические. Приводятся в движение руками владельца.
— С электроприводом. Это самые современные агрегаты, обладающие повышенной маневренностью, комфортом и многими дополнительными опциями.
4. Ходунки для больных.
Облегчают жизнь физически ослабленных взрослых и детей. Их классифицируют на:
1) стационарные;
2) шагающие;
3) универсальные — модель 2 в 1, легко трансформируется из стационарного положения в шагающее, что позволяет использовать их на любом этапе реабилитации;
4) роллаторы — ходунки с колесиками. Дают возможность более мобильного передвижения больного, или пожилого человека, по сравнению с предыдущими аналогами.
5. Костыли. Поддерживают человека в то время, когда он передвигается или стоит. Различают несколько их разновидностей:
— подмышечные;
— подлокотные («канадка»).
6. Трости. Это усовершенствованная палка (посох), которая помогает людям, имеющим проблемы с передвижением. Выделяют трости:
— стационарные;
— телескопические — их можно регулировать по длине;
— квадроподы — имеет 4 опоры (самая устойчивая).
7. Тренажеры для реабилитации. Это незаменимые друзья в деле восстановления функционирования рук и ног человека, после травм и тяжелых болезней.
8. Массажеры. Эффект достигается за счет активации определенных зон тела за счет точечного воздействия на них.
Такие средства оздоровления довольно разнообразны: игольчатые мячи, аппликаторы, массажные коврики, накидки, приспособления для рук, ног и тела.
Разумеется, восстановление любого больного человека всегда будет успешнее и эффективнее в стенах родного дома, в окружении заботливых родственников и друзей. Необходимо только всегда помнить, что этот процесс должен быть систематическим, непрерывным и поэтапным.
Дорогие читатели, а мы желаем вам всем крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких.