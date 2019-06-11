Современные тренды построения доверия в бизнесе и госинституциях Сегодня, 11:54 Спецпроект Цей матеріал також доступний українською Киевская школа экономики Открытие Ukraine Economy Week Киевская школа экономики

Современные тренды построения доверия в бизнесе и госинституциях

В эпоху информационного бума, когда любая информация молниеносно проносится по всему миру, важно чётко видеть и понимать, где правда, а где ложь. И тут, как правило, важную роль играет репутация предмета разговоров и степень осведомлённости человека о нем. Одно из важнейших условий успешного развития будь то бизнеса или госинституций — это доверие как внутри, так и вне. О том, как важно формировать идеальную репутацию, выстраивать правильный диалог с партнёрами, и не утратить своего клиента из-за ошибок третьих лиц, этим поделились представители бизнеса и государства на событии-открытии Ukraine Economy Week, организованном Киевской школой экономики, Национальным банком Украины и компанией Visa.

Доверие к госинституциям строится на эффективной коммуникации

В подходе к построению доверия важна честность, открытость и прозрачность — говори, что делаешь, и делай, что говоришь.

Национальный банк, наверное, одна из немногих госинституций в Украине, которая за последние 5 лет существенно изменила представление о себе в лучшую сторону, как внутри страны, так и за её пределами. За это время Нацбанк стал более прозрачным в своей работе, наладил сотрудничество со своими партнерами в лице других Центробанков и международных организаций, а также обратную связь с бизнесом и населением. В 2014—2015 годах, когда доверия к НБУ было крайне мало, регулятор приступил к реформированию монетарной политики и банковской системы. И это в первое время ещё больше настораживало, как население, так и компании. Но благодаря своей открытости, прозрачности и грамотному объяснению своих шагов доверие финансового рынка, банков, экономических агентов стало постепенно возвращаться.

«В подходе к построению доверия важна честность, открытость и прозрачность — говори, что делаешь, и делай, что говоришь. Это и есть главный принцип коммуникации, который мы исповедуем, чтобы экономические агенты нам доверяли, им были понятны наши шаги, и они могли принимать правильные решения на основании полной информации», — отмечает заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.

Фото: Киевская школа экономики

Этика ведения бизнеса — фундамент построения надёжных и долгосрочных отношений и доверия к бренду

Залог продвижения успешного бизнеса основывается на хорошей репутации, которая в свою очередь строится на безупречной работе компании. Бывает такое, что на имидж самой компании, как в хорошем свете, так и не очень, способны влиять и её партнёры. Поэтому тут, как никогда, важно соблюдать высокие этические стандарты видения бизнеса и требовать того же от партнеров.

«Этика ведения бизнеса серьёзная вещь, в конечном счете влияющая на репутацию, уровень доверия к компании и бренду и бизнесу. Как международный бренд с более чем 60-летней историей в 200 странах мира, Visa входит в мировые рейтинги самых этичных компаний. В работе с нашими партнерами мы придерживаемся высоких стандартов и ожидаем, что они будут следовать той этике бизнеса, которую несем мы» — отмечает региональный менеджер компании Visa в Украине, Молдове и Беларуси Светлана Чирва.

На имидж самой компании, как в хорошем свете, так и не очень, способны влиять и её партнёры.

Сложности могут возникнуть на разном уровне. К примеру, если у держателя карты возникают сложности с платежной картой, и они не будут устранены оперативно, это вызовет не только негатив в сторону финучреждения, но и бросит тень на партнеров.

Если выходить из примера Visa, то, по словам ее регионального менеджера, в течение последних 10 лет доверие к безналичным платежам значительно выросло, как со стороны обычных пользователей, так и крупного бизнеса. Что же касается построения доверительных отношений уже с клиентом, то тут нужна постоянная коммуникация, где важно не только донести до клиента и конечного пользователя преимущества того или иного платежного решения Visa, но и обеспечить надлежащий фидбек в случае их замечаний.

«Сегодня технологии развиваются сверхбыстрым темпом, меняя как потребителя, так и поставщиков услуг. Мы становимся smart, и это касается не только технологий, но и коммуникации», — отмечает региональный менеджер компании Visa в Украине, Молдове и Беларуси Светлана Чирва.

Фото: Киевская школа экономики

Стартапы — это то место, где доверие строится на системной, честной работе

Стартапы во всем мире набирают оборотов, Украина в этом плане не исключение, хотя пока этот сегмент бизнеса и остаётся для нас такой себе «тёмной лошадкой». Ведь статистика говорит сама за себя, порядка 99,7% компаний банкротятся и только 0,3% выживают и находят своё место на рынке. Чтобы запустить проект необходимы денежные средства на развитие, и порой не маленькие, а для этого нужен инвестор, и не обычный, а тот, кто готов пойти на риски и профинансировать стартап. В бизнесе стартапов вполне нормально подписывать договора на миллион на обычной салфетке, и обмануть компаньона, но только один раз.

Люди, которые подводят, сразу же теряют доверие к себе и отрасль их отторгает.

«Отрасль очень маленькая и все становится быстро известно, максиму в пять звонков можно найти человека, который уже работал с этим стартапером, и узнаю всю информацию о нем. Поэтому с одной стороны доверие — критическая часть индустрии, а с другой — люди, которые подводят, сразу же теряют доверие к себе и отрасль их отторгает. Есть несколько людей которые в этом бизнесе уже около 5 лет, и у них хорошая репутация и соответственно доверие» — говорит IT-предприниматель, сооснователь бизнес-акселератора для технологических стартапов GrowthUP Денис Довгополый.

По его словам, те стартаперы, которые остались в бизнесе и нацелены на долгосрочную деятельность в этой сфере, годами нарабатывают себе репутацию, но потом, благодаря ей они долго пользуется доверием со стороны своих партнёров.

«В этом бизнесе важно иметь принципиальную позицию, чем ты принципиальнее, тем больше к тебе доверие. Тут ценится честность и откровенность, и что не мало важно — честная работа, на которой и строится доверие в этой индустрии», — сказал Довгополый.

Фото: Киевская школа экономики

Ukraine Economy Week: Финансовый футуризм — это серия мероприятий, совместно организованных с Киевской школой экономики, Национальным банком Украины и Visa. В центре внимания Недели — будущее финансов / финансового сектора во всей многогранности аспектов и факторов влияния.