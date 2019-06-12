На Западе никогда не верят словам — там верят действиям: human capital в США и Украине Сегодня, 12:55 Спецпроект Цей матеріал також доступний українською Киевская школа экономики В Украине состоялся Ukraine Economy Week Киевская школа экономики

В Украине прошел Ukraine Economy Week, где все желающие имели возможность послушать лекции ведущих финансистов и подискутировать с ними об экономическом будущем нашей страны. О том, что должно измениться, чем отличается мышление нашего общества от западного, и как начать изменения с самого себя, чтобы в дальнейшем работать на благо своей страны, рассказали почетный президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета Тимофей Милованов и профессор Калифорнийского университета в Беркли (США), редактор Journal of Monetary Economics Юрий Городниченко.

Мы vs Они: существует ли разница в стиле мышления на Западе и в Украине?

Юрий: Действительно, разница немного есть. Во-первых, это различные ценности, например, на Западе очень популярен такой термин, как rule of law (верховенство права — ред.), что значит жить по законам. Там общество знает, что нужно исправно платить налоги, платить страховые взносы, в будущем они будут иметь от этого выгоду.

Фото: Тимофей Милованов и Юрий Городниченко

Тимофей: Когда приезжаешь в Штаты ты видишь, как там действуют некие негласные правила, например, ежемесячно делать сбережения в размере 10−20%. Они еще в молодом возрасте знают, что в дальнейшем это будет их «подушка безопасности» в случае потери работы или еще в каких-то непредсказуемых условиях. Присуще ли это нашим людям, тут уже возникает вопрос, ведь как показывают исследования, то такие стабильные сбережения у нас делает только мизерное количество населения, и тогда в различных критических ситуациях они винят не себя, а государство. На Западе же все четко знают, что если у тебя нет финансовых сбережений и ты попал в беду, то винить ты должен только себя, а не кого-то.

Экономика в публичном дискурсе: как развивают и прививают экономические знания?

Все украинцы хотят очень быстрых изменений и верят в то, что можно перескочить в другой мир, надеясь только на чудо.

Юрий: На Западе такая осведомленность уже передается из поколения в поколение, то есть они растут и формируются как личности в том обществе, где есть уже определенные устоявшиеся порядки. Они формируют свои знания на примере своего окружения и их жизненных принципов. У нас такого нет, поэтому в этом контексте нам надо у них поучиться. Одной из главных проблем украинского общества является его склонность к популизму. Возникает вопрос, откуда он берется, а популизм как раз возникает из неосведомленности наших людей, из того, что они не знают базовых бюджетных принципов. И это надо исправлять.



Тимофей: Американец никогда не будет верить словам, для него в первую очередь важны действия. Поэтому там чиновникам и политикам сложно манипулировать людьми своими обещаниями. На Западе никогда тебя не поддержат и не изберут тебя губернатором или президентом, опираясь лишь на красивые слова. Там важно зарекомендовать себя своими делами и достижениями. Одних слов будет мало. У нас, к сожалению, хороших слов бывает вполне достаточно. Все украинцы хотят очень быстрых изменений, и верят в то, что можно перескочить в другой мир, надеясь только на чудо.

Экономический кризис is coming: как рядовому украинцу застраховать себя от потрясений?

Юрий: Что касается того, как Украине сохранить ту макростабильность, которую мы уже имеем, то в первую очередь следует продолжать сотрудничать с международными организациями, такими как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Кто бы что ни говорил, пока мы не можем отказаться от их финансирования. В этом и следующем году мы должны платить колоссальные суммы по внешним и внутренним долгам, и для того, чтобы такие выплаты не ударили по экономической стабильности, нам следует иметь финансовую поддержку таких организаций.

Фото: Юрий Городниченко

Тимофей: Для того, чтобы не почувствовать значительный удар по собственному карману во время кризиса, нужно делать регулярные сбережения, тогда даже в случае потери работы, у вас временно будет на что жить и не придется прибегать к каким-то радикальным шагам, например, продаже жилья, машины или еще каких-то материальных ценностей. Во-вторых — это рационально использовать свое время, ведь деньги это и есть следствие того, как каждый использует свое время и чем занимается для достижения своей цели, чем правильнее мы его распределяем, тем быстрее получаем желаемое.

Ukraine Economy Week: Финансовый футуризм — это серия мероприятий, соорганизованных Киевской школой экономики, Национальным банком Украины и Visa. В центре внимания Недели — будущее финансов / финансового сектора во всей многогранности аспектов и факторов влияния.