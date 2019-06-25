Как Украине выстоять во время глобальной экономической рецессии и иметь индивидуальные конкурентные преимущества Сегодня, 17:05 180 Спецпроект Цей матеріал також доступний українською Киевская школа экономики Знания — это лучший актив. Киевская школа экономики

Инвестиции в знания позволят безболезненно пройти глобальный мировой кризис — профессор Калифорнийского университета в Беркли

В эпоху стремительного развития цифровых технологий мировая экономика трансформируется с невероятной скоростью и для того, чтобы успевать за этим темпом, Украине важно все время бороться за своё место под солнцем. Для этого следует не только внедрять новейшие технологии в экономике, но и поддерживать макроэкономическую и политическую стабильность в стране несмотря на глобальные вызовы и потрясения. О том, почему для Украины важно сотрудничество с международными институтами, как быть готовым к мировым экономическим шокам, почему так важно инвестировать в свои знания, в рамках Ukraine Economy Week рассказал профессор Калифорнийского университета в Беркли (США), редактор Journal of Monetary Economics и председатель Академического совета Киевской школы экономики Юрий Городниченко.

Чтобы кризис в государстве не отразился на личном благополучии, украинцам важно инвестировать в свои знания и откладывать на «черный день»

Кризисы прошлых лет хорошо показали, что в первую очередь они бьют по карманам тех украинцев, которые живут так сказать от «зарплаты до зарплаты». Ведь во время кризиса многие теряют свою работу. Если человек не имеет сбережений, чтобы выжить, он будет продавать свои материальные ценности: золото, украшения, технику или недвижимость. Поэтому каждый из нас должен делать такие сбережения ежемесячно из своей зарплаты, хотя бы 10−20% от своего дохода. В случае непредвиденных ситуаций именно эти средства позволят вам покрыть свои первоочередные расходы, не погружаясь в долговую яму.

Еще один важный фактор, который обезопасит Вас от экономических потрясений, — это инвестиция в свои знания. Звучит довольно просто, но, по мнению Юрия Городниченко, знания — это лучший актив. В случае необходимости быстрой переквалификации или повышения требований работодателей к своим работникам, человек, который имеет передовые технические навыки и опыт работы на разноплановых работах, больше ценится и будет иметь значительные преимущества по сравнению с другими наемными работниками.

Человек, который имеет передовые технические навыки и опыт работы на разноплановых работах, больше ценится и будет иметь значительные преимущества по сравнению с другими наемными работниками.

«Лучшая инвестиция — это образование, какова бы ни была рецессия, наш мозг и наши знания — это и есть лучший актив. К примеру, так случится, что будет реструктуризация бизнеса, и здесь каждый работодатель, когда будет решать, кого сокращать, а кого оставлять, будет исходить из того, какими способностями и навыками владеет его подчиненный», — отметил Городниченко.

Чтобы Украина смогла выстоять во время глобальной экономической рецессии, ей следует иметь индивидуальные конкурентные преимущества и сотрудничать с финансовыми институтами

В последнее время ходит много разговоров о том, что в мире вновь может возникнуть рецессия. К сожалению, никто не знает, когда она произойдет: одни предполагают, что она может возникнуть уже в конце этого года, другие утверждают, что она начнется в следующем году. Одни считают, что она возникнет в Китае, а другие — в Америке. Вот здесь и спрятана самая большая проблема, ведь если бы так легко было спрогнозировать точную дату и место возникновения кризиса, то к нему можно было бы хорошо подготовиться и таким образом обезопасить себя от глобальных шоков.

Учитывая то, что кризисные явления в мировой экономике так или иначе случаются, к ним следует быть готовым всегда. И Украина уже должна готовиться к таким вызовам. В первую очередь, для каждой страны очень важно иметь свои индивидуальные конкурентные преимущества, и учитывая технологический процесс, нам следует уделять важное внимание развитию IТ-индустрии внутри страны, ведь именно этот сегмент экономики может работать над созданием креативного бизнеса внутри Украины. Кроме этого, важно не забывать и о стимулировании работы промышленных предприятий, но здесь важно помнить, что такие методы, как субсидирование экспорта, являются не очень хорошей идеей, ведь такие механизмы могут работать только в краткосрочном периоде, а в долгосрочной перспективе они тормозят экономику и снижают уровень конкурентоспособности наших предприятий на мировом рынке. Поэтому в случае стимулирования экспорта продукции следует продвигать государственные или экспортные заказы, которые обеспечивают производителям гарантированный сбыт их товаров на выгодных для них условиях.

Нам следует уделять важное внимание развитию ІТ-индустрии внутри страны, ведь именно этот сегмент экономики может работать над созданием креативного бизнеса внутри Украины.

В контексте многочисленных разговоров о будущем мировом кризисе, который, по словам экспертов, должен начаться уже в ближайшее время, нашему государству очень важно удержать ту макроэкономическую стабильность, которую мы имеем. Учитывая то, что в этом и следующем годах мы должны уплатить по внешним и внутренним долгам миллиарды долларов, а внешние инвесторы в свою очередь пока не имеют особого энтузиазма заводить к нам свой капитал, нам надо иметь доступ к внешним рынкам заимствований. Поэтому сейчас как никогда важно продолжать сотрудничество с международными финансовыми организациями, одним из которых является Международный валютный фонд (МВФ).

«Нам необходимо сотрудничать с МВФ, поскольку в случае мирового кризиса, внешний инвестор будет для своих денег искать некую „тихую гавань“, и не будет рисковать своим капиталом и инвестировать в рисковые страны, к которым относится и Украина. Кто бы что ни говорил, но самостоятельно мы не справимся с такими долговыми выплатами, и в этом случае мы можем полагаться только на поддержку финансовых организаций», — подчеркнул профессор Калифорнийского университета в Беркли (США), редактор Journal of Monetary Economics Юрий Городниченко.

Ukraine Economy Week: Финансовый футуризм — это серия мероприятий, соорганизованных Киевской школой экономики, национальным банком Украины и Visa. В центре внимания Недели — будущее финансов / финансового сектора во всей многогранности аспектов и факторов влияния.