Fintech: угроза или драйвер развития традиционных финансовых рынков Сегодня, 16:54 Спецпроект Цей матеріал також доступний українською фото Киевская школа экономики фото Киевская школа экономики

Во всем мире Fintech набирает обороты и интерес к проектам этой сферы растет с каждым днем все больше и больше.

Во всем мире Fintech набирает обороты и интерес к проектам этой сферы растет с каждым днем все больше и больше. Его развитие, безусловно, зависит от технологии искусственного интеллекта и популярности ряда мессенджеров. Однако насколько это безопасно для рядового пользователя финансовых услуг и представляют ли Fintech компании угрозу традиционным игрокам на этом рынке? Помочь разобраться с этим вопросом во время Ukraine Economy Week пытались заместитель председателя Национального банка Сергей Холод, глава департамента инновационных платежных решений компании Visa Андрей Алийкин, председатель правления ПУМБ Сергей Черненко и директор по развитию бизнеса ООО «ПОСТ-ФИНАНС», ГК «Новая Почта» Глеб Бурцев.

Фото: Киевская школа экономики

Fintech vs банки: в противостоянии друг с другом, банки могут потерять прямой контакт с клиентом

Стремительное развитие технологических и финансовых инноваций дало толчок к появлению нефинансовых компаний, предоставляющих финансовые услуги — FinTech. В Украине пока этот сегмент находится еще на начальном этапе, однако здесь важно не просто стимулировать его развитие в контексте безналичной экономики, но и не забывать постоянно информировать потребителей таких услуг и стоять на страже безопасности финансовых платежей. В последнее время ходят мысли, что FinTech со временем может вытеснить банки с рынка, поскольку современные финансовые сервисы являются более прогрессивными и эффективными и менее затратными.

«Банки, как правило, — это довольно консервативные организации, где управление рисками, регулирование и контроль стоят на первом месте. Иногда, это конфликтует с возможностью внедрять какие-то инновации, так как эти две культуры очень плохо друг с другом уживаются. Я считаю, что для банков действительно существует достаточно серьезная угроза, которая идет со стороны FinTech’а», — отметил председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

FinTech со временем может вытеснить банки с рынка

Такие компании, как Amazon, Apple внедряют собственные платежные сервисы, которые сразу пользуются огромной популярностью и здесь угроза для банков заключается в том, что со временем они будут выполнять лишь отдельные функции, например, идентификацию клиента, но при этом могут потерять непосредственный контакт с клиентом в части тех же платежей, которые возьмет на себя FinTech. В этом и заключается угроза для банков — отойти на второй план уступив место FinTech на финансовом рынке, поскольку клиент всегда руководствуется удобством, простотой и максимальным для себя комфортом во всех сферах, включая и финансовую сторону своей жизни.

Фото: Киевская школа экономики

Fintech vs банки: места на финансовом рынке хватит всем

Вместе с тем, учитывая развитие Fintech’а многие финансисты склонны считать, что никакой угрозы для банков он в себе не несет. Сейчас банки обеспечивают целый спектр операционной работы, которую финтехкомпании пока не готовы выполнять. К примеру, банки занимаются углубленным финмониторингом, первичной идентификацией клиента, ведут разнообразную отчетность, Fintech этим не занимается, и в будущих планах этого нет.

Финтехкомпании — это замечательный драйвер для развития и внедрения инноваций в самих банках

«Рынок должен перераспределиться, и каждый из игроков будет выполнять свои функции, поэтому, по моему мнению, Fintech однозначно не поглотит банки. Рынок перераспределится и роли тоже. И места хватит всем», — сказал заместитель председателя Национального банка Сергей Холод.

Кроме того, финтехкомпании — это замечательный драйвер для развития и внедрения инноваций в самих банках. «Fintech это вовсе не угроза, а скорее возможности. В определенной степени — это просто некие новые требования клиента, ведь все мы хотим управлять своим счетом через смартфон или каким-то другим способом, а финтехкомпании нам в этом помогают. Для банков это прекрасная возможность стать ближе к клиенту и поставить его в центр бизнес-модели», — отметил директор по развитию бизнеса ООО «ПОСТ-ФИНАНС», ГК «Новая Почта» Глеб Бурцев.

Фото: Киевская школа экономики

Кроме этого, банки и компании могут совместно объединять свои усилия и возможности для построения деловых партнерских отношений с выгодой для обеих сторон.

«Банки в силу специфики ведения бизнеса и требований регуляторов, обеспечивают защищенный доступ к деньгам и персональной информации клиентов. Финтехкомпании могут выполнять другие функции, поэтому это взаимодополняющие компоненты», — сказал глава департамента инновационных платежных решений компании Visa Андрей Алийкин.

Он также отметил, что-то, ради чего банкам и Fintech’у действительно следует объединиться — это сочетание удобного интерфейса пользователя с максимальной безопасностью выполнения платежей. Для этого необходимы не только надежные методы верификации и дополнительные факторы идентификации, которые лежат в банковской плоскости, но и современные разработки и новации в методах взаимодействия пользователя и сервиса, какие именно могут обеспечить фин-техкомпаний.



