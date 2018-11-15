Украина - обречена? Историк Ярослав Грицак назвал три фактора, определяющие успех стран

Во время лекции из цикла НВ «Украина-2020» профессор УКУ и историк Ярослав Грицак рассказал, что определяет развитие страны.

«Успех - это исключение, а неудача - правило. Бедность - это правило, а богатство - исключение. Если вы хотите стать исключением, надо работать и стараться ", - сказал историк. Но на успех страны также влияют три объективные факторы.

Первый - религия. «Лучше верить в одного бога чем многих».

Второй фактор Ярослав Грицак охарактеризовал так: «Империи не выдерживают модернизации - для них это слишком большая нагрузка. Хотите иметь успех - разбейте империалистический строй».

И третий фактор - отсутствие коммунизма в истории страны. «Это везде разрушительная сила, - объясняет историк. - Коммунизм напалмом выжигает гражданское общество».

Поэтому Ярослав Грицак констатирует, что из-за своей истории Украина находится в очень плохой группе. «Но делать реформы могут все. Стране, имеющей такую ​​большую тень истории, надо принимать больше дополнительных мер, иметь больше стараний и терпения», - говорит историк, наводя в пример Китай.

По мнению Ярослава Грицака, преимущество подобных стран в том, что в нашы времена они могут преодолеть свои трудности быстро. А уж удастся это им безвозвратно, покажут следующие 50 лет развития. Историк резюмирует: «Отстающие страны не могут заползти в богатство - они могут только запрыгнуть».