Украина договорилась о безвизе с государством Карибского бассейна

Украина и Антигуа и Барбуда договорились о безвизовом режиме

Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с островным государством в Карибском море Антигуа и Барбуда.

Торжественная церемония подписания документов состоялась в Вашингтоне с участием посла Украины в США Валерия Чалого и посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Безвизовое соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней.

"Для нас является ценной позиция каждого государства в ООН и других международных институтах в поддержку Украины. Антигуа и Барбуда выступила с последовательной позицией против нарушения прав человека в Крыму, против попытки незаконной аннексии Крыма, трижды - по трем резолюциям ООН - они голосовали за нашу позицию", - приводит слова посла Чалого Укринформ.

Он также напомнил, что под флагом государства Антигуа и Барбуда ходит много судов в мире. Поэтому, когда происходят пиратские захваты граждан Украины на таких судах, важно напрямую выходить на государственное руководство этих стран.

Украинский дипломат также отметил, что в этой стране продолжает сохраняться часть арестованных активов бывшего премьер-министра Павла Лазаренко.

"Здесь возникает много вопросов возвращения украденных в Украине денег, и для этого нужно постоянно поддерживать диалог и на политическом, и на экспертном уровнях", - сказал Чалый.