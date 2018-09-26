26 сентября 2018, среда

Украина 2020. Что ждет страну и к чему готовиться

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Украина 2020. Что ждет страну и к чему готовиться

Новое Время запускает цикл лекций под названием Украина 2020

С 4 октября по 15 ноября Новое Время проведет серию лекций под названием Украина 2020.

Известные экономисты, успешные бизнесмены, влиятельные историки и мыслители – лучшие колумнисты НВ – в ходе дискуссий будут искать ответы на актуальные вопросы о завтрашнем дне. Война или мир. Уезжать или оставаться. Шаг в будущее или реванш. Реальные изменения или манипуляции. Что зависит от каждого из нас? Как сделать правильный выбор?  

2019 год – решающий для украинцев. На кону – наше государство. И пора об этом поговорить.

Своими прогнозами, выводами и знаниями поделятся: Александр Пасхавер, Андрей Коболев, Ирина Бекешкина, Ярослав Грицак, Виктор Пинзеник, Иосиф Зисельс, Мустафа Найем, Петр Чернышов, Павло Шеремета и другие.  

Всего в рамках цикла состоится 4 лекции, на которых выступят 16 спикеров. Модератор дискуссий – Виталий Сыч, главный редактор проекта Новое Время.

Как попасть на лекции? Читайте здесь.

Как проходили другие встречи с НВ?

Диалоги о будущем – цикл лекций известных экономистов, успешных бизнесменов, ученых и визионеров 

Принципы первых – лекции о лидерстве и правилах жизни самых успешных женщин Украины

Диалоги о будущем с Фрэнсисом Фукуямой

Правила бизнеса – украинские предприниматели и СЕО о том, как стать первым в своем деле

Диалоги о будущем с Андерсом Аслундом, Владимиром Гройсманом и Томашем Фиалой

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