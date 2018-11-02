В Киеве появилось первое открытое пространство для ветеранов Veteran Hub - видео, фото

В Киеве открыли Veteran Hub - первое открытое пространство для ветеранов и общественных организаций, защищающих их права.

Новый хаб - это административный центр для оказания услуг по социальной, психологической, юридической поддержки и образовательная платформа. Veteran Hub - совместный проект Фонда Елены Пинчук, Виктора Пинчука и ОО Побратими.

Официальное открытие центра провели в четверг, 1 ноября - к нему присоединились основатели фондов Елена и Виктор Пинчук, председатель Veteran Hub Ивона Костина, мэр Киева Виталий Кличко, а также руководители правительственных учреждений, иностранные послы и представители международных организаций

"Veteran Hub - это уникальная возможность развития для сферы ветеранских дел в Украине. Мы объединили примеры лучшего опыта последних лет и создали достойные условия для сотрудничества лидеров в ветеранской сфере. Именно здесь общественные услуги становятся доступными для ветеранов, их родных и близких", - отметила во время презентации Костина.

В новом хабе будут постоянно работать представители общественных организаций Побратими, Центр зайнятості вільних людей, Друг героя, Юридична сотня, Блакитний птах, Добровольці, Вільний вибір и Ліга медіаторів України. Также в центре планируют регулярно проводить образовательные мероприятия. В будущих планах Veteran Hub - открытие тренировочного центра, мобильных офисов и представительств в регионах.

Найти Veteran Hub можно на 20-м этаже телецентра Карандаш (метро Дорогожичи, ул. Ю. Ильенко, 42). Работать он будет с 10:00 до 22:00 ежедневно, без выходных. Для получения услуг необходимо лично обратиться в Veteran Hub. Однако его основатели подчеркивают, что вскоре появится возможность регистрации через единую электронную систему.

Как воспользоваться услугами центра? Инструкция от его основателей: Сначала посетитель проходит первичную регистрацию на первом этаже, где указывает свои контактные данные. А на двадцатом этаже его встречают первичные консультанты, которые в зависимости от запроса посетителя направляют его к той организации-резидента, которая может удовлетворить его запрос.

В Фонде Елены Пинчук отмечают, что по статистике, только в Киеве проживают 22 549 ветеранов АТО, а в Киевской области - еще 17 671. Из них 411 человек с инвалидностью, полученной в результате военных действий.

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