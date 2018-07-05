Цветы жизни под чужим окном. Пять историй о тех, кто выбрал жизнь без детей

Чайлдфри - движение, приверженцы которого сознательно выбирают жизнь без продолжения рода. НВ записало истории людей, которые относят себя к чайлдфри и рассказывают, почему сделали такой выбор.

Принципиальный отказ от продолжения рода, нежелание заводить собственных детей или брать в семью приемных, желание прожить жизнь “для себя” и не поддаваться общественному влиянию - по таким принципам живут люди, относящие себя к движению чайлдфри. То есть, свободные от детей.

Чайлдфри как идеология и даже что-то вроде субкультуры впервые возникла в Америке, а одним из первых объединений считают созданное в начале 1990-х виртуальное сообщество The Childfree Network. Сегодня это - десятки сообществ, групп в социальных сетях, сайты и форумы на разных языках, где чайлдфри могут знакомиться, общаться, делиться друг с другом проблемами и искать поддержки.

Приверженцы идеи чайлдфри с особо радикальными взглядами могут прибегать к сознательной стерилизации, чтобы уже наверняка никогда не иметь детей.

Елена, 26 лет, фотограф из Киева

Я родилась со специфическим сердечным диагнозом. В детстве было много ограничений, хоть, в итоге, жить мне это не мешает.

Но есть одно "но". В начале пубертатного возраста врач при мне сказала моей маме, что "рожать мы не рекомендуем”, ибо есть шанс образования тромбов и летального исхода еще при вынашивании. Она называла данные, умные слова, но я этого всего не помню.

Тогда я искренне испугалась, и, как доросла до детородного возраста, приняла достаточно эгоистичную позицию: моя жизнь - важнее. Заодно это подкрепилось нелюбовью к детям в целом.

Есть у меня еще пока шаткая, но все же позиция относительно перенаселения и уничтожения человечеством ресурсов Земли. Моим сознательным выбором может быть выбор не плодить себе подобных и не ухудшать ситуацию. И мне не раз говорили, что это звучит пафосно, но я правда в это верю.

Мой нынешний парень не против детей, но тоже особо не форсирует события и отнесся [к моему выбору] с пониманием. Озвучил мысль о прогрессе медицины и возможном усыновлении, но не давил и не возмущался. А вот предыдущий мой молодой человек и так был слегка не в ладах с агрессией, а при этом разговоре я схлопотала кучу грубости и немного по лицу.

Я не хотела бы детей ни в каком случае. Просто без детей и все. Круг единомышленников для себя не искала - не было моральной необходимости. Но я не отрицаю, что если бы на меня где-то давили в вопросе заведения детей, я бы пошла за поддержкой к людям с такими же взглядами.



Игорь, 26 лет, бизнес-тренер из Киева



Есть такой анекдот: дети, конечно, цветы жизни, но лучше пусть они растут под чужими окнами. Я думаю так же: дети - это хорошо. Если кому-то их хочется - пожалуйста. А мне не нужно.

Со своей позицией я определился лет в 15, может, раньше. В общем, давно. И пока мнение не меняю. Это куча затрат, ограничение себя во всем, это прощай, карьера, если придется идти в декрет. А еще они болеют вечно и с ними нужно постоянно сидеть. Это оры, крики, визги. Я хочу сам решать чем мне заниматься и на что тратить деньги - на себя. Завел себе кошку - она намного лучше ребенка. Ее можно оставлять одну на весь день, это дешево, а еще она самостоятельна и не клянчит новую когтеточку, потому что “во дворе у другой кошки - прикольней”.

Мои близкие знают о моей позиции. Иногда, правда, пытаются рассказать, как это [быть родителем] прекрасно, но не сильно получается. В целом, наверное, уже смирились. У моей старшей сестры есть сын, так что родители от меня внуков уже не требуют.

В принципе, я люблю детей. Когда они чужие, ведут себя хорошо и меня не трогают. Потому что сам я не умею себя с ними вести, не хочу учиться этому и не понимаю умиления, когда ребенок пукнул, описался или нарисовал страшненькую картинку, и все с ним при этом носятся.

На тематических форумах и сайтах [для чайлдфри] я не тусуюсь, не вижу в этом смысла. Но у меня есть друзья с аналогичной позицией и мы время от времени любим обсудить эту тему при встрече. Особенно, когда беременеет очередная одноклассница.



Андриана, 24 года, парикмахер из Кропивницкого

Еще с детства я как-то не задумывалась о себе как о родителе. В куклы мне, правда, нравилось играть, и я играла лет до 12-ти, с детьми младше меня тоже нянчилась. Но когда стала старше, это оказалось абсолютно не интересно.

По мере взросления, уже пребывая в подростковом возрасте, я видела себя писателем, человеком творчества, и у меня создавалось впечатление, что с родительством это несовместимо. Где-то годам к 16-ти я уже чётко осознавала, что не хочу детей, но уже не из-за карьеры писательницы, а просто потому что мне это абсолютно не интересно.

Конечно, повлияло ещё осознание своей гомосексуальности: в нашем обществе иметь полноценную однополую семью крайне проблематично без вреда для ребёнка, косых взглядов со стороны его сверстников и прочее. Впрочем, это была лишь плюс одна причина, почему "нет", но никак не основная.

Чем старше я становилась, тем больше чувствовалось, насколько общество ожидает от любой девушки произведения на свет ребенка, независимо от ее собственного желания. Я считаю это неправильным, это репродуктивное давление и сексизм.

Многие, если не все чайлдфри, сталкивались с тем, что им навязывали [идею], будто бы цель женщины в [жизни] - родить ребенка. Мол, не хотеть детей - это все глупости, “ты обязательно передумаешь”. Этот выбор всячески обесценивают и не воспринимают всерьез.

Однажды мы чуть не поссорились со знакомой лесбиянкой из-за того, что она считала, будто бы все девушки обязаны иметь ребенка. А я за право выбора, за свободу. Мое тело - мое дело. Если человеку необходимы дети, если он их любит, будет воспитывать и обеспечивать необходимым - я только за. Но не стоит требовать этого от всех. Я упомянула об ориентации своей знакомой, чтобы показать: такое давление есть и внутри ЛГБТ-сообщества, это не только гетеро-проблема.

Чаще всего на разговоры о детях я отвечаю, что пока не хочу, не готова, еще молодая, в Европе после тридцати заводят - и ничего. Но это все - для избежания конфликтов, потому что большинство людей не переубедить. На самом деле я более чем уверена, что это мне не нужно, это просто не часть моей жизни, и не вижу в этом ничего такого.

К детям я отношусь скорей нейтрально: если ребёнок скажет мне что-то хорошее или сделает что-нибудь милое, это однозначно вызовет позитивные эмоции. Ненависти к детям у меня нет. Если у моих друзей будут дети, я буду рада быть подругой, приходить дарить подарки по праздникам, приносить шоколадки. Но в моей личной жизни ребенок - это лишнее.

Моя мама знает, что я не хочу детей, она правда это себе объясняет тем, что я их просто не люблю - под ее давлением, кстати, я какое-то время тоже так считала, но, на самом деле, все совсем не так. В то же время, мама считает, что не стоит зарекаться: возможно, когда-то я буду встречаться с девушкой, у которой уже будет ребенок, мол, в жизни всякое бывает. Но я, честно говоря, жуть как этого не хочу. Я хочу семью, но чтоб моя семья состояла из любимой женщины и котов, например. Или собак. Жизнь покажет.

Среди моих друзей хватает и чайлдфри и тех, кто хотел бы себе детей в будущем. Мы все мирно сосуществуем, уважаем выбор друг друга.

Знаю, что некоторые чайлдфри намеренно прибегают к стерилизации, чтобы уже точно не иметь детей никогда. В этом плане я могу понять гетеросексуальных женщин, потому что с нашим репродуктивным давлением действительно часто хочется психануть и просто не иметь возможности родить ребенка. Чтобы было спокойней, что этого не случится. У каждого своя причина для такого выбора и не вижу в этом ничего плохого. Главное, чтобы все происходило в безопасных условиях и человек был на 100% уверен в своих действиях. Я когда-то задумывалась об этом, но не вижу никакого смысла ввиду своей ориентации.

Ежи Конопье, 34 года, художник из Киева

Первое осознание факта, что я не хочу иметь своих детей, происходило где-то в возрасте 20 лет. Сейчас мне почти 35, и пока оплодотворять никого не хочу. Сначала я вообще не думал о детях, а потом понял, что иметь «свою кровинку» - это не для меня. Причиной тому несколько факторов, но расскажу не по порядку.

Одним из факторов я вполне серьезно считаю количество людей на планете. Нас должно быть меньше, проблемы на планете не от человека как такового, а от количества, от потери баланса.

Есть еще несколько факторов личностных, в частности это об ответственности. Трудно согласовывать свою настоящую жизнь с ребенком, все эти стрит-арты, автостоп и другие аномальные штуки. Хотя я не говорю "никогда", я говорю "пока что". Может ребенок станет когда-то моим лучшим проектом, но точно не сейчас.

Вообще, даже если вы хотите ребенка, рожать не обязательно. В Украине тысячи детей ждут родителей. Таких клевых людей, как вы, которые станут им семьей. Кроме того, имея, например, племянниц, думаю, что мне вполне хватает детей в жизни - я могу с ними закрыть большинство гештальтов по этой теме.



Дмитрий, 32 года, частный предприниматель, живет в Индии



Своих детей особо никогда не хотел, так как сначала долгое время сам был как ребенок, а потом несколько лет путешествовал и старался жить максимально без привязанностей. Ну и долгое время шел по пути один. Когда же появилась спутница, то мы жили только для себя и о детях точно не помышляли. Сейчас я понимаю, что просто не готов ничего дать новоявленному человеку.

Честно говоря, я не особо ратую за англицизмы типа "чайлдфри".

Уже почти год, как у меня стали появляться знакомые - одинокие мамочки или пары с малыми детьми на руках. Общаясь с ними, иногда играя с их детьми, наблюдая за ними, я все больше понимаю, что детям сызмальства нужно отдавать почти все свое внимание, время и силы. Решать кучу непредвиденных трудностей и задач. Это гигантская самопроверка на терпение, любовь и заботу, это бесконечная привязанность. Пусть даже и на период в определенное количество лет.

На данный момент я сознательно понимаю, что не готов, не хочу иметь детей - все вышеописанные наблюдения приводят к выводу, что мне это не нужно. Свою позицию я особо не "выпячиваю", стараюсь не афишировать. Если спросят, что, в принципе, бывает редко, тогда озвучиваю. Случаев, чтобы другие усердно пытались меня переубедить, пока не было.

Специально единомышленников я не ищу. Так получается с течением жизни, что есть довольно много знакомых, которые по разным причинам не хотят детей. Мне с ними также приятно и легко общаться, как и с теми, у которых есть дети. Или которые их хотят. Что касается партнерш - у меня их было всего две, но обе не помышляли о детях даже в отдаленной перспективе.

На самом деле, я не исключаю, что мое мнение когда-то изменится - да, на данный момент я не хочу детей, но это не значит, что такие взгляды - на всю жизнь.

Я - за гуманные методы контрацепции. Стерилизацию как искусственное вмешательство в естественный ход жизни не одобряю.