Три истории об однополых парах, которые живут вместе уже много лет. Максим и Юрий

В преддверие Марша равенства, который состоится в Киеве 17 июня, три однополых пары, которые живут вместе уже не один год, рассказывают в спецпроекте NV.ua о себе, о долгосрочных отношениях в ЛГБТ-союзах и объясняют, за какие права борются. Герои третьего рассказа Максим и Юрий, которые вместе уже пять лет.



О знакомстве



Максим: Мы познакомились пять лет назад. Сначала переписывались, потом встретились. На тот момент у меня была модельная карьера, но мне хотелось сменить вид деятельности. Мне предложили поработать в Крыму в сфере гостеприимства.

Юрий: Мы не рассчитывали сначала, что будем встречаться. Нам на ресепшн в отель нужен был красивый мальчик, чтобы “разбавить” женский коллектив. Поэтому я его пригласил.

В 2013-м мы поехали в Москву на концерт Милен Фармер - думаю, это можно считать такой себе отправной точкой в наших отношениях. Это была осень, в Киеве только начинался Евромайдан.

Сразу [после аннексии полуострова] уехать из Крыма мы не смогли. Позже выехали. Стали жить вместе.

Максим: Вот, сейчас совместно обзавелись маленькой жилплощадью в Киеве. Делаем в ней ремонт.



О реакции окружающих



Юрий: Что касается того, как открывались другим - ну, в какой-то момент я понял, что если врать людям, что у меня есть девушка и все такое, ничего хорошего из этого не выйдет. В любом случае, те люди, которым не место в вашей жизни, и так из нее ушли бы, рано или поздно.

Когда мы еще не были знакомы с Максимом, я сказал себе: как будет - так и будет, и все было нормально. Когда появился Максим, уже там, в [крымском] отеле, все знали, что мы пара. Никаких плохих слов в свой адрес мы не слышали.

Маме о том, что я гей, сказал, когда мне был 21 год. Показал ей журнал [для геев] Один из нас. Она расстроилась, но не подала виду. Но приняла меня таким. А сестре рассказал еще раньше, чем маме, она меня поддержала.

Максим: Каминг-аута как такового у меня не было. Мама знает, что мы с Юрой вместе живем, регулярно приезжает в гости, видит, что мы спим в одной кровати. Его статус она не уточняет - друг он мне или нет. Она все понимает, но предпочитает лишний раз об этом не говорить. Эту тему мы просто не поднимаем.

Вопросов из серии: “Когда ты женишься?”, “Где ж вот это вот девочка у тебя?”, “Где же внуки?” у нее нет.

У нас, кстати, очень хороший формат отдыха: мы берем двух мам и ездим с ними за границу вчетвером.

Мы берем наших мам на концерты, где большинство целевой аудитории - геи. Например, Кайли Миноуг. У нее отличные шоу, невероятные костюмы, танцоры выходят в трусах с пайетками, с роскошными крыльями за спиной, а вокруг - тридцатиметровые фонтаны.



О долгосрочных отношения однополых пар



Юрий: Представители ЛГБТ достаточно часто состоят в долгосрочных отношениях. Из тех, кто нам встречался, большинству удается сохранить отношения по несколько лет, наверное, потому, что у них нет яростной ревности друг к другу.

Нужно понимать, что, если спустя пять, семь, восемь лет отношений один из вас захотел “загулять”, в этом нет ничего страшного. Лучше позволять себе это и говорить о таком открыто, чем ревновать, скрываться, врать.

Максим: Найти секс на один раз сейчас - это дело одного часа. Найти же человека, который будет с тобой долго, с которым вы сможете жить вместе год, два, больше - намного сложнее.

Долгосрочные отношения - это еще и совместные обязательства. Совместный быт, совместно нажитое имущество, общие домашние животные. У кого-то, может, даже и дети.

Многие парни действительно хотят серьезных отношений, но у них слишком завышенные требования и запросы

Юрий: Мы еще в Крыму прожили вместе два года с общим бытом.

Максим: Правда, в то время ближайший гей был от нас на расстоянии 20 км - в Ялте. А мы жили в Алуште. Сейчас, конечно, в Киеве легче найти других геев рядом, а значит, появляется и разнообразие, желание познакомиться с кем-то еще и так далее.

Юрий: Многие парни действительно хотят серьезных отношений, но у них слишком завышенные требования и запросы, либо этих требований вообще нету. Самое сложное, если вы все-таки живете в долгосрочных однополых отношениях - отсутствие прав, невозможность эти отношения легализовать.

Вот, например, мы купили вместе квартиру, но если вдруг со мной что-то случится, Максим автоматически все права на нее не получит. Право на проведение операции, совместное усыновление детей, еще много всего - это все права, за которые нам нужно было бы бороться.

Максим: На самом деле, нам хотелось бы сейчас завести ребенка. Однажды мы ездили в интернат - я хотел посмотреть, что там за дети. Сейчас детям не очень-то и важно, сколько у кого пап, мам, кто из какой семьи. Современные дети больше смотрят на то, у кого какой смартфон, кто где отдыхал, какое количество подписчиков у него в инстаграме и все такое.

Конечно, я буду переживать за то, как ребенок сможет адаптироваться в социуме, но, надеюсь, серьезных трудностей возникнуть не должно.



Об ЛГБТ-сообществе в Украине



Максим: Думаю, отношение общества к ЛГБТ можно было бы изменить, если бы к этому всему привлекали больше известных людей, каких-то политиков.

Если бы, например, мэр Киева возглавил колонну на Марше Равенства, все бы по-другому на это посмотрели. Увидели бы, что он как городской глава поддерживает ЛГБТ и европейские ценности, свободу самовыражения и так далее.

Пройти впереди колонны - ему это ничего не стоит, более того, он от этого еще и выиграет. Ну, хорошо, пусть он не сам пойдет. Пусть пойдет его заместитель, или его брат, или еще кто-то из представителей городских властей или из окружения мэра.

Пусть пойдет девушка с косой [Юлия Тимошенко], которая хочет в президенты. Никто из них не работает с таким сегментом, а ведь это тоже их потенциальный электорат.

Юрий: Да, я когда-то спросил, идем ли мы на Прайд, а Максим мне ответил, мол, вот если первые лица государства вместе с любимыми селебритис пойдут, то и он тоже. А так, получается, что мы пока бьемся [как бабочки] в своей баночке, а снаружи все по-прежнему остается.

Максим: Во многих странах все это движение поддерживают знаменитости, правительство. Израиль, например - глубоко религиозная страна, где все ждут гей-парад как самое яркое действие за год. И он проходит при поддержке правительства. Все ждут это буйство красок и вкуса.

Я вот вообще за формат парада, когда можно провести вместе яркий, красивый, активный день весело, вместе с семьей, с детьми. Прикольно одеться и прогуляться на параде, поесть вкусную еду, а вечером отправиться на сумасшедший концерт кого-то из знаменитостей.



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C 8 по 17 июня в Киеве проходит прайд-неделя КиевПрайд-2018 - неделя культурно-просветительских мероприятий, посвященных жизни ЛГБТ+ сообщества в Украине. Завершится она 17 июня уже традиционным Маршем равенства. Он стартует в 9.00 e Национальной оперы Украины и пройдет по центру Киева. Темой КиевПрайд является Видимость. Лозунг Прайд - Страна свободных. будь собой. КиевПрайд проходит ежегодно с 2012 года. Цель мероприятия - развитие ЛГБТ+ сообщества, усиление сотрудничества между ЛГБТ+ и правозащитными организациями в Украине.