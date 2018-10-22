То, что важно. Молодые люди с синдромом Дауна и их родители рассуждают о жизни и смерти, любви и семье

О чем думают и как живут люди с синдромом Дауна в Украине

Выставка Что важно, посвященная людям с синдромом Дауна, открылась в столичной галерее Izone. Это - часть проекта инклюзии в культуре от Goethe-Institut в Украине. На выставке представлены фотоработы, видеофильмы, картины, рисунки, поделки и перфомансы, созданные украинскими и немецкими художниками при участии непосредственно людей с синдромом.

Кто-то создавал экспонаты для выставки своими руками, другие выступали как идейные вдохновители: делились с художниками и кураторами своими идеями, а те, в свою очередь, искали, в какой форме ярко представить эти идеи зрителю. Все здесь - о том, что больше всего волнует людей с синдромом: секс и любовь, жизнь и смерть, семья и карьера.

О выборе тем, а также о том, с какими проблемами сталкиваются украинские подростки с синдромом Дауна, готовясь ко взрослой и самостоятельной жизни, НВ рассказали участники выставки и их родители.

Надежда Михайловна, мама участника выставки Евгения Голубенцева

Моему сыну Жене - 27. Я родила его поздно, в 44 года, так получилось.

Женя плохо разговаривает [и поэтому не может дать интервью лично, хоть при разговоре стоит рядом], но хорошо пишет. Он может написать на листе бумаги все то, что его тревожит, волнует. Ему, может, не дано говорить, но зато дано что-то другое, у него - другие способности.

Евгений и его мама стоят перед катринами парня на выставке в Киеве. Фото: Наталья Кравчук, НВ



У Жени есть образование, по специальности он повар. Ему нравится это, неплохо получается готовить. И его папа, и братья, и он - они все прирожденные кулинары. Когда спрашивала, где Женя хочет работать, ответил, что хотел бы быть охранником в супермаркете.

Для меня загадка, почему на выставке он выбрал именно тему смерти. Но интерес к этому у него еще со школьной скамьи. Помню, приносил мне список: Саша Пушкин, Коля Гоголь, Тарас Шевченко, ну, все знаменитые люди, и рядом даты их смерти. И говорил: “Мама, они все на кладбище!”. Женю это поражало.

Когда купили ему планшет, он нашел в интернете информацию о разных кладбищах. Особенно выучил все московские кладбища, потому что там похоронены его любимые [российские, советские] поэты, актеры, разные известные люди. Говорил, поехали в Москву, посмотрим на это.

В Москву мы не поехали, конечно, но пошли на Байковое кладбище в Киеве. Сами почти не нашли ничего. Но когда нам организовали экскурсию с гидом, то вместо одного запланированного часа провели два.

Когда походила с ним по кладбищу, как-то у меня тоже к этому душа открылась. Столько знаменитостей, которые что-то сделали для Украины, было интересно.

Посетительница выставки смотрит на экране фильм с Евгением. Фото: Наталья Кравчук, НВ

Мы очень хотим поехать во Львов. Я объехала всю Западную Украину, а во Львове не была, хочется посидеть и просто прочувствовать дух этого города. А Жене, конечно, интересно увидеть Лычаковское кладбище.

Недавно Жене сделали операцию на ухе, какое-то время он восстанавливался, сейчас у него слуховой аппарат.

У Жени феноменальная память и это очень интересно. Он может не помнить мелочи, но зато запоминает какие-то масштабные данные. Кто похоронен на таком-то кладбище - напишет всех. Или про телепередачи, мы проверяли: попросили его написать, кто участвовал в первом сезоне шоу Х-фактор. Всех по памяти написал. Всех.

Гости на открытии выставки. Фото: Наталья Кравчук, НВ

Наши дети [с синдромом Дауна] - не материалисты. Их мало интересуют какие-то материальные проблемы. Важнее духовная составляющая.

Сейчас мне 72. У меня есть и внуки уже. Но я не знаю, чем бы я занималась, если бы не Женя. Я была бы просто бабушкой. Но с ним я живу. У нас какие-то планы, мы постоянно куда-то ходим. Я - живая.

Анна Сапон, участница выставки

Мне 30 лет, я из Киева. Работаю в Ашане, помогаю там сотрудникам [Анну пригласили помогать клеить стикеры на товары]. Работаю там уже полгода, три дня в неделю. Не знаю, как будет дальше, думаю, могла бы больше. Там познакомилась с девушкой по имени Алена, мы с ней тесно общаемся, дружим.

Анна Сапон работает в столичном Ашане. Фото: Наталья Кравчук, НВ



Да, знаю, что в Украине не очень много людей с синдромом Дауна где-то работают. Им нужно помогать. Направлять их, советовать, и тогда у них все получится.

Из всех тем, которые поднимаются на этой выставке, именно тема работы меня интересует больше всего. Важно уметь зарабатывать деньги и обеспечивать свою семью. У меня есть семья: мама, папа. Сестре Юле - 12, братику Саше 22 года. Я - самая старшая в своей семье.

На выставке я познакомилась с новыми людьми. Вот, например, Брит Шиллинг, фотограф, которая представила тут фотопроект [панно, составленное из портретов людей с синдромом Дауна из разных стран, в том числе, из Украины].

Анна Сапон играет в теннис на открытии выставки. Фото: Наталья Кравчук, НВ

Чем хотела бы заниматься в будущем? Мне нравится работа фотографа, я хотела бы проводить фотосъемки. Можно было бы снимать природу, людей - их лица. Мне кажется, это очень интересно.

Татьяна Михайленко, вице-президент Европейской Ассоциации Даун Синдром

Моему сыну Льву 14 лет, у него синдром Дауна. Его портрет появится на панно, которое создает фотохудожница Брит Шиллинг. Сейчас на нем - портреты людей с синдромом Дауна из разных стран мира. Это панно разрастается, дополняется новыми снимками. [На открытие выставки Лев прийти не смог, но обязательно посетит ее в другой день, чтобы сняться для фотопроекта Шиллинг].

Мой Лев сейчас учится в школе. Он очень “книжный”, ему нравится читать и он говорит, что когда вырастет, будет библиотекарем. Но мне кажется, что пока это еще не очень осознанное желание, больше будет понятно потом, когда он еще подрастет. Вот математика, например, людям с синдромом не очень дается, это их слабая сторона, потому что при синдроме повреждена кратковременная память.

Татьяна Михайленко, мама 14-летнего Льва, на фоне коллажа с портретами людей с синдромом Дауна. Фото: Наталья Кравчук, НВ



Я постоянно думаю о том, что школа скоро закончится, и начнется взрослая жизнь, к которой у нас в стране детей с синдромом Дауна обычно не готовят. У меня есть старшие дети, им в 14 лет было все понятно: как пойти в кино, как собрать компанию из друзей и так далее. Подросткам с синдромом Дауна такие вещи нужно объяснять постепенно, процесс требует времени.

Нужно, чтобы к восемнадцатилетию они все это уже умели и знали. Они должны пройти через понимание себя как человека взрослого, ответственного и максимально самостоятельного. Поэтому сейчас моя задача, чтобы в Украине появилось что-то вроде подросткового клуба, место, где подростков с синдромом Дауна научат, как коммуницировать во взрослом мире.

У нас в Украине обычно когда говорят о синдроме, то это всегда об инвалидности. Как будто бы есть две коробки: “больные” и “здоровые”, и нас всегда помещают в ту, где “больные”. Сколько не объясняй. Говорят, мол, у людей с синдромом особенные потребности, но это не так. Например, что этим людям “нужна любовь”, вроде она не нужна всем остальным.

Перфоманс "Вкусно - не вкусно". Фото: Наталья Кравчук, НВ

У людей с синдромом Дауна такие же стремления, потребности и мечты, как и у всех остальных. Их не воспринимают как полноценных личностей. Обычно же как. Приходят, например, мама и ее взрослая дочь с синдромом Дауна к врачу. А врач говорит: “Мама, вашей дочке нужно принимать вот эти лекарства”. Он обращается к маме, а не к дочке. Потому что все почему-то считают, что эти люди [c синдромом Дауна] вообще не способны понять других.

Эта выставка - отличный способ рассказать о людях с синдромом Дауна через искусство. Важно и то, что участники сами рассказывают о том, что волнует лично их. Перед родителями закрыли двери, сказали им: “До свидания!”, чтобы пообщаться непосредственно с людьми с синдромом. Узнать, что важно конкретно для них, чего они хотят, к чему стремятся, что думают о стране и о мире.

Мальчик рассматривает работу на выставке. Фото: Наталья Кравчук, НВ

Об этом же - перфоманс Станислава Турины. [Художник попросил гостей принести на открытие выставки продукты, которые они считают вкусными, и, наоборот, не вкусными. Их нужно было разложить на двух столах с соответствующими табличками]. Участники ходили между столами и пробовали эти продукты - выясняли, что же вкусно именно им. Понимаете, важно было показать, что думают именно они, а не, например, мама.

На эту выставку мы приглашаем всех: молодежь, творческих людей, всех интересующихся темой. По моим наблюдениям, современная молодежь более открыта к людям с синдромом Дауна, они готовы принимать таких людей. И это важно, ведь они - то поколение, с которым наши дети [с синдромом Дауна] будут жить, работать, взаимодействовать. Это будут их ровесники во взрослом мире.