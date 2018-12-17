Так идет ли Вакарчук в президенты? Музыкант ответил на этот вопрос Сегодня, 20:21 1261 Цей матеріал також доступний українською

Святослав Вакарчук рассказал о своих амбициях во время лекции НВ "Мир 2019. Что изменится уже завтра?».

«У меня нет никаких скрытых интересов, - сказал Святослав Вакарчук. - Я, в отличие от многих, не встаю утром и не думаю - как бы это продвинуться политической лестницой»

Святослав Вакарчук заявил, что несмотря на его успех и достаток, он не может себе позволить тратить такие большие деньги на билборды. «Вы хотите, чтобы рассказывая вам о новых правилах, я пошел к владельцам телеканалов, и там показывался?» - спросил Вакарчук в аудитории.

Музыкант апеллировал к тому, что сейчас политики хотят втянуть его в предвыборную гонку. «Они хотят сделать меня частью игры. Мол, если я буду менять страну, то только вместе с ними», - добавляет Вакарчук.

Он отметил, что постарается принять как можно больше прагматическое и эффективное решение, от которого выиграли бы все. «Если надо будет, я не буду думать ни секунды», - добавил музыкант.