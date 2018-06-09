Суд взял под стражу владельца Гаврилівських курчат, подозреваемого в организации птичьего могильника

Вечером, 9 июня, Печерский районный суд избрал меры пресечения одному из владельцев и руководителю структурного подразделения одного из крупнейших агрохолдингов Украины ООО Комплекс - Агромарс, которые подозреваются в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды.

Как сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter, одному из владельцев агрохолдинга Марине Сигал избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн.

Гавриловские цыплята. Печерский суд избрал одном из владельцев агрохолдинга - М.Сигал - мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн - Лариса Сарган (@SarganLarysa) 8 июня 2018 г.

Руководителя структурного подразделения арестовали на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 84 млн грн.

Гавриловские цыплята. Печерский суд избрал директору структурного подразделения мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 84 млн грн - Лариса Сарган (@SarganLarysa) 8 июня 2018 г.

Напомним, 8 июня Генпрокуратура сообщила о задержании владельцев и руководителя структурного подразделения одного из крупнейших агрохолдингов Украины ООО Комплекс - Агромарс за организацию нелегальных птичьих могильников. Продукты распада отходов производства курятины загрязняли землю и грунтовые воды.