Стать лидером на рынке. Борис Ложкин назвал пять правил успеха для бизнесмена

Бизнесмен, инвестор Борис Ложкин в рамках лекции НВ Бизнес 2020 перечислил пять правил, необходимых предпринимателям, чтобы стать успешными

Вера. Речь, в первую очередь, о вере в себя и свой проект. Я не встречал ни одного успешного предпринимателя, который не был бы уверен в себе, который не верил бы фанатично в собственный бизнес. Уникальный, качественный продукт. Вы должны четко осознавать конкурентные преимущества своего бизнеса и того, что хотите производить или продавать. Нужно точно понимать, почему ваш бизнес станет лидером на рынке. Стратегическое видение. Необходимо мыслить долгосрочно. Проект, максимальный горизонт планирования которого — год или два, не станет успешным. Корпоративное управление. Следует максимально подробно описать соглашения со всеми акционерами. И четче всего должны быть прописаны условия «развода» акционеров. Это позволит избежать массы недоразумений. Прозрачная отчетность. Многие не уделяют достаточного внимания прозрачности бизнеса, оставляя заботу об этом на потом. Нужно понимать, что наем аудитора из большой четверки — это не расходы, это инвестиции в будущее. Если у вас есть аудированная отчетность за пять лет, вам будет намного проще и привлечь кредит, и найти инвестора.

Напомним, Новое Время запустило цикл лекций под названием "Украина 2020. Что ждет страну". Всего в рамках цикла состоится четыре лекции, на которых выступят 16 спикеров. Модератор дискуссий – Виталий Сыч, главный редактор проекта Новое Время. Подробности о следующей и заключительной лекции можно узнать здесь.