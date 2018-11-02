Стать лидером на рынке. Борис Ложкин назвал пять правил успеха для бизнесмена

Бизнесмен, инвестор Борис Ложкин в рамках лекции НВ Бизнес 2020 перечислил пять правил, необходимых предпринимателям, чтобы стать успешными
- Вера. Речь, в первую очередь, о вере в себя и свой проект. Я не встречал ни одного успешного предпринимателя, который не был бы уверен в себе, который не верил бы фанатично в собственный бизнес.
- Уникальный, качественный продукт. Вы должны четко осознавать конкурентные преимущества своего бизнеса и того, что хотите производить или продавать. Нужно точно понимать, почему вашбизнес станет лидером на рынке.
- Стратегическое видение. Необходимо мыслить долгосрочно. Проект, максимальный горизонт планирования которого — год или два, не станет успешным.
- Корпоративное управление. Следует максимально подробно описать соглашения со всеми акционерами. И четче всего должны быть прописаны условия «развода» акционеров. Это позволит избежать массы недоразумений.
- Прозрачная отчетность. Многие не уделяют достаточного внимания прозрачности бизнеса, оставляя заботу об этом на потом. Нужно понимать, что наем аудитора из большой четверки — это не расходы, это инвестиции в будущее. Если у вас есть аудированная отчетность за пять лет, вам будет намного проще и привлечь кредит, и найти инвестора.
Напомним, Новое Время запустило цикл лекций под названием "Украина 2020. Что ждет страну". Всего в рамках цикла состоится четыре лекции, на которых выступят 16 спикеров. Модератор дискуссий – Виталий Сыч, главный редактор проекта Новое Время. Подробности о следующей и заключительной лекции можно узнать здесь.
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