Старообрядцы Черновцов вышли из подчинения Московского патриархата Сегодня, 21:20 2336 Цей матеріал також доступний українською Фото из открытых источников Старообрядческая религиозная община в Черновцах официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии.

Старообрядческая община Черновцов объявила о выходе из подчинения Московской митрополии.

Эту информацию журналисты Укринформ получили от главного специалиста отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергея Бухарова.

«Старообрядческая религиозная община [...] в Черновцах официально заявила о решении выйти из подчинения Московской митрополии Русской старообрядческой церкви и убрала из своего названия и устава любое упоминание о стране-агрессоре. Теперь эта община будет действовать автономно », - сказал Бухаров.

По словам чиновника, этому желанию общины предшествовало решение клерикального центра РФ о снятии с отца Леонтия сана священника. Вопреки воле России, он продолжил служить в храме несмотря на угрозы отлучения. Областной совет церквей также стал на защиту отца Леонтия.

Бухаров также сообщил, что это первая городская религиозная община, которая официально заявила о решении выйти из подчинения Москвы и зарегистрировала соответствующее заявление.

Напомним, 15 декабря состоялся Объединительный собор православных церквей. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Передача Томоса об автокефалии состоится в Стамбуле 6 января 2019.