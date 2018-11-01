Что нужно знать бизнесу. 10 заповедей Гарика Корогодского

Сегодня этой подборкой совладелец ТРЦ Dream Town поделился во время лекции НВ "Бизнес 2020"

1. Бизнес должен быть кредитуем.

2. У бизнеса должны быть принципы и ценности.

3. Платите налоги сразу.

4. Защищайте бизнес публичностью.

5. Не все имеет цену.

6. Смелее фиксируйте убытки.

7. Бизнес должен быть прописан (в документах)

8. Всё на аутсорсинг!

9. Нельзя брать взятки.

10. Бизнес должен быть социально ответственным.

"Если бизнес за три года принес минус – хороните его, – сказал Корогодский, добавив, – но я так не умею".