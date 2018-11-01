01 ноября 2018, четверг

Что нужно знать бизнесу. 10 заповедей Гарика Корогодского

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Что нужно знать бизнесу. 10 заповедей Гарика Корогодского
liga.net

Сегодня этой подборкой совладелец ТРЦ Dream Town поделился во время лекции НВ "Бизнес 2020" 

1. Бизнес должен быть кредитуем.

2. У бизнеса должны быть принципы и ценности.

3. Платите налоги сразу.

4. Защищайте бизнес публичностью.

5. Не все имеет цену.

6. Смелее фиксируйте убытки.

7. Бизнес должен быть прописан (в документах)

8. Всё на аутсорсинг!

9. Нельзя брать взятки.

10. Бизнес должен быть социально ответственным.

 "Если бизнес за три года принес минус – хороните его, – сказал Корогодский, добавив, – но я так не умею".

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Украина ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове