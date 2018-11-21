Следственные эксперименты на Институтской по делу Майдана могут завершить до конца года - ГПУ

За последние три месяца на Институтской провели около 15 следственных экспериментов по делам о расстрелах активистов

Все следственные эксперименты по делам о расстрелах на Майдане могут завершить уже к концу 2018 года, об этом в эфире Громадського сообщил руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, следователям для проведения всех экспериментов понадобится не меньше месяца.

Он также пояснил, что речь идет не об одном эксперименте, а о большом количестве, которые проводятся еще с 2014 года.

"Это не эксперимент, который только сейчас проводится. Они проводились и первые были еще в 2014 году, и в последующие годы при необходимости они также проводились. Единственное, что сейчас сфокусировали все "остатки" следственных экспериментов, которые еще необходимо провести, исключительно потому, что стоит вопрос возможного изменения рельефа улицы, что сделает невозможным проведение на том месте следственного эксперимента", - рассказал Горбатюк.

Он добавил, что за последние три месяца на Институтской провели около 15 следственных экспериментов.

Напомним, 7 ноября в Киеве демонтировали мемориал Героям Небесной Сотни, для проведения следственных экспериментов по обстоятельствам гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года.

21 ноября 2013 года власти Украины отказались подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС в Вильнюсе, многолетние переговоры о котором были успешно завершены накануне. Отказавшись от соглашения с ЕС, президент Виктор Янукович получил от Москвы кредит на 3 млрд долларов.

Недовольные решением правительства Азарова украинцы вышли на многочисленные Майданы по всей стране, эпицентром протеста стал Майдан Независимости в Киеве, на котором изначально собиралась благосклонно относящаяся к евроинтеграции молодежь.

30 ноября спецназ ночью жестоко разогнал студенческий митинг - началась Революция Достоинства, в результате которой Янукович лишился власти и сбежал в Россию.

Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева, в том числе на Институтской, в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года погибли более ста протестующих. Погибших участников акций протеста стали называть Небесной Сотней.