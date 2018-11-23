Схемы рассказали о регулярных встречах Порошенко с Медведчуком

В Администрации президента заверили, что встречи Порошенко и Медведчука связаны исключительно с вопросом обмена пленными

Журналисты программы Схемы: коррупция в деталях зафиксировали регулярные встречи президента Украины Петра Порошенко с главой политсовета партии За жизнь, кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Журналисты сообщили, что на протяжении последних четырех месяцев они регулярно фиксировали встречи главы государства с Медведчуком.

Так, 24 октября 2018 года возле администрации президента в 17:09 у бокового заезда к АП журналисты Схем зафиксировали автомобили сопровождения Медведчука. В 18:37, больше чем за час, Mercedes Медведчука выехал из арки.

"27 октября в 18:35 кортеж Порошенко покидает АП. В 19:10 на Обуховской трассе кортеж Медведчука поворачивает в поселок, где живет Порошенко. Мы отправляемся вслед, чтобы зафиксировать, не в гости ли к Порошенко приехал Медведчук, но нас сразу, с применением спецсредств, останавливает полиция"- констатируют журналисты.

Пока Схемы общались с полицейскими, кортеж Медведчука доехал домой к Порошенко и припарковался возле гостевых ворот. Через несколько часов авто сопровождения Медведчука покинуло дом президента, но не через гостевые, а дополнительные ворота.

Во время съемок выезда Медведчука от Порошенко одна из машин кортежа президента пыталась помешать видеофиксации – водитель ослепил журналистов фарами.

5 ноября журналисты также сняли кортеж Медведчука, который заехал в боковой заезд к Администрации президента.

17 ноября вечером снова зафиксировали выезд двух Mercedes из арки, ведущей к АП, и к этим автомобилям позже также присоединился Mercedes сопровождения Медведчука.

"Встречи Медведчука и Порошенко в АП пытаются не афишировать. В те дни, когда журналисты Схем тайно снимали визиты главы Украинского выбора на Банковую, машины его сопровождения стояли возле заезда к администрации, не скрываясь. И как только съемочная группа начинала снимать открыто, визиты кума Путина в АП пытались засекретить", – говорится в расследовании.

"В этой ситуации Порошенко лучше выйти и откровенно рассказать, о чем они там говорят. Потому что он позиционирует себя как патриот и эти контакты с Медведчуком очень диссонируют", - считает политический обозреватель Громадского телевидения Максим Каменев.

В Администрации президента заверили, что встречи Порошенко и Медведчука связаны исключительно с вопросом обмена пленными. Напомним, Медведчук является членом гуманитарной подгруппы в Минске от Украины.

"Президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых выразил недовольство из-за затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных Кремля, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, и исключительно для сдвига с мертвой точки этому вопросу", - говорится в комментарии пресс- службы АП.