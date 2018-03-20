Семейная декларация: когда и как подписать договор со своим врачом

Оформлять декларации с семейными врачами можно будет уже с 1 апреля

С апреля украинцы должны будут заключать договора со своими семейными врачами. Подписание деклараций проходит в рамках медицинской реформы. Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Она также опубликовала пошаговую инструкцию по подписанию такой декларации. Кампания стартует 1 апреля. Для этого каждый должен обратиться в медучреждение, где работает желаемый врач, объясняет в своем сюжете Радио НВ.

Для заключения договора с врачом необходимо будет иметь паспорт, идентификационный код и номер мобильного телефона. В свою очередь, больница должна быть подключена к системе Электронное здоровье.

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Декларации будут заключаться только в электронной форме. Чтобы исключить мошенничество, при регистрации будет поступать код на мобильный телефон пациента. Пациент должен подписать два экземпляра декларации: один остается у него, а второй – в медучреждении. Уполномоченное лицо медучреждения накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и направляет ее в систему Электронное здоровье. После этого медучреждение обязано заключить договор с Национальной службой здоровья, которая должна будет платить деньги больнице за обслуживание пациента.

Декларации будут заключать только в электронной форме / Фото znaj.ua

На сегодня уже 800 больниц первого звена подключены к электронной системе, с помощью которой будут подписывать декларации. Об этом в интервью радио НВ рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. Он отметил, что это значительная часть учреждений, поскольку всего их 1200. Заместитель министра пояснил, что Минздрав проводит информационную кампанию для населения: на дверях заведений, где можно будет подписать декларацию, установят соответствующие знаки. Кроме того, министерство проводит тренинги с региональными СМИ.

"Хочу сказать, что 1200 – это юридические лица, но нам важно, чтобы не только юрлицо регистрировалось в системе, но и каждая ее отдельная амбулатория, которая может и не является юрлицом, но территориально находится где-то рядом с человеком, - подчеркнул Ковтонюк. - Нам очень важно, чтобы они регистрировали именно места оказания помощи, то есть все эти отдельные амбулатории. Их больше – честно говоря, сейчас не можем даже сказать точно, сколько их. Сейчас идет активная регистрация именно этих амбулаторий".

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По мнению исполнительного директора благотворительной организации Пациенты Украины Инны Бойко, некоторые больницы уже технически обеспечены для внедрения электронной системы. В комментарии Радио НВ она отметила, что для реализации нововведения понадобится около года.

"Например, я знаю, что Мукачево уже на 100% подключено к этой системе Электронное здоровье, - сообщила Бойко. - Ну а чтобы подключиться к системе, то это и ответственность больниц, они также сделать этот шаг. Кроме общей информационной кампании, которая запущена министерством, на каждой больнице, где можно выбрать врача, будет специальная наклейка Здесь вы можете выбрать своего врача".

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Для нужд всего украинского населения нужно 30 000 семейных врачей, однако в Украине сертификат семейного врача получили только 12 000 человек, а работают по специальности только 8000. Об этом в интервью НВ рассказал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Олег Мусий. Он также отметил, что возникает определенная правовая коллизия: поскольку врачи не являются юридическими лицами, то они не должны подписывать декларации с пациентами.

"Сам формат, что это декларация – это никоим образом не является каким-то юридическим документом, - настаивает Мусий. - И быть им не может, потому что у нас врачи первого звена – или семейные врачи – являются не юрлицами, а наемными работниками, как правило бюджетниками (95%), в полномочия которых не входит подписание каких-то соглашений, договоров и чего-либо еще. Субъектом любых сделок, подписания и всего остального может быть только медучреждение".

Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляла, что медицинская реформа сохраняет возможность вызова семейного врача к больному. По ее словам, каждый врач сможет выезжать к своим пациентам, но это будет зависеть от состояния пациента.