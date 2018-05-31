Секретная лаборатория и тест, подходите ли вы для работы в НАБУ. 10 причин посетить Парк коррупции в Киеве

Что общего у коррупции и ящерицы? Что снится коррупционеру? Как работает спецназ НАБУ? Как выглядит статуэтка стоимостью более 30 000 евро? Получить ответы на эти и другие вопросы можно будет в Парке коррупции, который открывается 1 июня в Киеве в Ботаническом саду имени Гришко. Проект реализовывает Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине.

Итак, 10 причин посетить Парк коррупции:

1. Посмотреть на 9 надувных куполов общей площадью более 700 квадратных метров

Увидеть 100-метровый золотой батон, серебряную Комнату коррупционера, побывать в куполе Борьба высотой с трехэтажный дом, рассказывающем о том, как борются с коррупцией в Украине и мире, погулять в полупрозрачной сфере “Страна, которую мы намечтали”.

Сверху Парк коррупции напоминает ящерицу, которая в случае потери хвоста отращивает новый – аналогия более чем прозрачная. А вблизи купола похожи на большие мыльные пузыри – символы пустых обещаний, которые всегда сопровождают коррупцию.

2. Узнать историю коррупции

Коррупция – одно из древнейших явлений на земле. В Парке коррупции вы сможете узнать, как с ней боролись в древнем Шумере, как наказывали коррупционеров в Вавилоне и Египте, как коррупция уничтожила Османскую империю и обанкротила сотни тысяч человек во время строительства Панамского канала. Вы сможете увидеть настоящие монеты Римской империи и зимбабвийские триллионы – символы одной из самых больших инфляций в истории человечества.

3. Оказаться в виртуальной комнате и провести обыск

Отдельный купол посвящен работе детективов НАБУ. Здесь вы наденете шлем виртуальной реальности, возьмете в руки джойстики и окажетесь в комнате, где нужно провести обыск. Вам нужно будет найти улики, доказательства коррупции и арестовать подозреваемого. Виртуальная комната разработана украинской компанией Lookinar при технической поддержке VR HUB.

4. Увидеть изъятые специальными антикоррупционными органами артефакты

Автомобиль, существующий в единственном экземпляре, танковый двигатель, статуэтка птички стоимостью более 30 000 евро – в зале “Борьба” вы узнаете, как предметы роскоши, которые еще вчера принадлежали коррупционерам, могут начать работать на государство.

5. Побывать в интерактивных куполах Комната коррупционера и Страшный сон коррупционера

Все предметы в них интерактивные, и каждый рассказывает свою историю: от стреляющего ружья и горящего камина до картины Айвазовского и книги "черной бухгалтерии", информация в которой проявляется, если приложить к ней руку.

6. Узнать, как работают антикоррупционные органы

В зале “Секретная сила” вы увидите полное обмундирование спецназа НАБУ: от 16-килограммового бронежилета до 40-килограммового щита, а также специальные средства, которые используют, чтобы следить за коррупционерами. Также вы сможете пройти тест и узнать, подходите ли вы для работы в НАБУ, и попробовать управлять высокоскоростной поворотной камерой Hikvision, которая выдерживает температуру от -40 до +65 градусов, умеет распознавать объекты и может снять их с расстояния до 200 м.

7. Побывать в секретной лаборатории и на базе спецназа

Благодаря VR-съемке, вы сможете побывать там, куда обычному человеку вход строго воспрещен. Надев VR-очки, вы перенесетесь в лабораторию, где специалисты НАБУ могут достать любую информацию из телефона, даже если ее удалили, а сам телефон разбили. Увидите, как работают детективы и тренируется спецназ.

8. Узнать о самых ярких примерах борьбы с коррупцией в мире

Румыния, Сингапур, Польша, Грузия, Гонконг – нам есть у кого учиться! Здесь же, в куполе “Борьба”, можно будет увидеть значки главных антикоррупционных органов мира. Центральное место в этом зале отведено Украине и тому, как и кто борется с топ-коррупцией у нас. Вы узнаете, что такое НАБУ, САП и АРМА, почему так важно создание Антикоррупционного суда и что можете сделать Вы для борьбы с коррупцией. Кроме того, вы сможете пройти тест и попробовать отгадать, сколько денег изъяли у коррупционера, узнать о креативных способах борьбы с коррупцией – от комикса до платформы взяток.

9. Победить коррупционера

В центре Парка установлен памятник коррупционеру. Шестиметровая пневмоконструкция возвышается над куполами, но только до тех пор, пока 8 человек не объединятся, чтобы “повалить” памятник. Как только они вместе возьмутся за разбросанные по парку кнопки, коррупционер “падет”.

10. Представить Украину без коррупции

В куполе Страна, которую мы намечтали можно не только увидеть 40-метровый рисунок известной художницы Александры Жумайловой о том, какой может быть Украина, но и записать свое видение новой страны. Записи гостей Парка будут обновляться каждую неделю.

***

Парк коррупции призван привлечь внимание общественности к теме топ-коррупции. Проект будет работать три недели. 1 июня Парк коррупции будет работать с 10:00 до 16:00. А с 2 и по 17 июня Парк начнет работу уже в обычном режиме: Вторник – Пятница с 10:00 до 20:00, Суббота – Воскресенье с 09:00 до 20:00. Понедельник – выходной день. Больше узнать о Парке коррупции и следить за новостями можно, подписавшись на страницу проекта в Facebook.

Этот материал опубликован на NV.ua в рамках информационного партнерства с интерактивным проектом Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине