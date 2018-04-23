Сегодня гостем Павла Шереметы на Радио НВ станет Фрэнсис Фукуяма

Сегодня, 23 апреля, в 20:00 гостем авторской программы Павла Шереметы на Радио НВ станет всемирно известный американский философ, политолог, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

Трансляцию разговора Шереметы и Фукуямы можно будет также послушать на сайте NV.ua.

Авторская программа Павла Шереметы Економічний прорив выходит в эфире Радіо НВ каждый понедельник в 20:00.

А 26 апреля в Киеве Новое Время проведет открытую встречу с Фрэнсисом Фукуямой. Автор нашумевшего бестселлера Конец истории и последний человек примет участие в дискуссии о будущем Украины.

Также спикерами встречи Диалоги о будущем с Фрэнсисом Фукуямой выступят Майкл Макфол – американский ученый-политолог, экс-посол США в России, автор книги Незаконченная революция России: политические изменения от Горбачева до Путина и Павло Шеремета – украинский экономист, экс-министр экономического развития и торговли Украины, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы.

Как попасть на мероприятие? Читайте здесь.

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Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua.

Где вещает Радио НВ