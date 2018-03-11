Российские пограничники требуют менять номерные знаки так называемых республик на украинские - ГНСУ

Представители Госавтоинспекции РФ остановили "главу" Горняцкой районной администрации в оккупированной Макеевке Сергея Голощапова и приказали заменить автомобильные номерные знаки "ДНР" на украинские. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на очевидцев события.

В случае отказа мужчине пригрозили штрафом и эвакуацией автомобиля на штрафплощадку.

Также сообщается, что сотрудники Госпогранслужбы неоднократно фиксировали факты отказа российскими пограничниками в проезде украинцев через пункты пропуска при наличии у них только документов фейковых республик.

"Заставляя людей делать эти «бумажки», боевики только тешат собственное эго и пополняют собственные счета. Ведь эти документы так называемых республик никто в мире не признает", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году президент РФ подписал "Указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание паспортов "ЛДНР" не является официальным, а речь идет лишь об отдельных случаях.

Ранее также сообщалось, что пограничники ФСБ РФ прекратили пропускать через границу в Россию авто с номерами "ДНР" из-за ухудшения криминогенной ситуации в приграничных областях.