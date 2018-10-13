Пушистые спасатели. Как работают собаки в киевском отделении ГСЧС - репортаж Радио НВ

Как живут и работают в Киеве четвероногие сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям, собаки-спасатели?

В сентябре в Киеве спасатели отправили на заслуженный отдых своих собак-компаньонов, которые годами помогали сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасать человеческие жизни. В церемонии приняли участие девять собак. У каждой из которых за спиной — многолетний труд, сотни спасенных жизней и немало достижений. Радио НВ решило узнать, как служат собаки в ГСЧС. О столичных четвероногих спасателях — в специальном репортаже Екатерины Пешко.

В поисково-спасательном отделении аварийно-спасательного отряда ГСЧС в Киеве работает три человека — начальник отделения Константин Кошель и кинологи Наталья Животовская и Виталий Орел.

Вместе с ними службу несут четвероногие спасатели. Немецкие овчарки Альфа и Цезарь работают в штате службы по чрезвычайным ситуациям. Они принадлежат государству, им 2,5 года. Ищут людей в естественной среде — то есть, в лесу.

Еще четыре собаки — внештатники. Бельгийская овчарка, малинуа Марти, ищет людей на завалах, бигль Ричик и немецкая овчарка Мина работают по следу. Могут найти человека по образцу запаха или отпечатка ноги на дороге. Еще одна собака, немецкая овчарка Иран, преуспела во всех видах поиска. Эти собаки принадлежат уже работникам отделения. Ежедневно они просто приходят на службу, их также привлекают к поиску, все они готовы к работе. Вскоре трое из них должны войти в штат.

Рабочий день в отделении начинается с выгула собак, потом — тренировка. Она состоит из нескольких этапов — это послушание, упражнения на ловкость. Собак учат преодолевать различные препятствия, используя для этого специальные снаряды. Как рассказывает начальник отделения Константин Кошель, именно это поможет собакам во время реального поиска человека, если им попадутся сложные маршруты:

— Снаряды имитируют сложности, которые встречаются собаке либо на завалах, либо в лесу. Это горизонтальная лестница, чтобы собака могла перейти через пропасть.... Это нестабильная поверхность — в завалах могут быть конструкции всякие нестабильные.

Третья составляющая тренировки — непосредственно поиск. Тренировки по поиску обычно проходят в более приближенных к реалиям условиях. Поиск на завалах тренируют в недостроенной психиатрической больнице, в лес чаще всего выезжают в Пущу Водицу. Людей там много, однако для тренировки это даже лучше — собаки не должны отвлекаться на людей, которым не нужна помощь.

На реальный поиск людей выезжать приходится, к счастью, не так часто. Преимущественно люди теряются в сезон, когда собирают грибы и ягоды. Обычно человек, потерявшись, звонит родственникам. Затем у него садится телефон, и уже родственники обращаются в полицию, а оттуда вызов передают в ГСЧС. Спасатели с собаками выезжают на место и вместе обследуют территорию, правда, собаки несколько большую. Как только собака находит человека, она оповещает об этом хозяина.

Иногда приходится работать несколькими отделениями посменно. Но тех собак, которые есть в отделении, для задач, стоящих перед спасателями, хватает, говорит Наталья.

— Очень зависит от ситуации, которая произошла. Если, к примеру, это 9-этажное здание, которое рухнуло полностью, то там и 2, и 10 собак нужно. А если это какой-то небольшой техногенный завал, то там 1-2 собаки достаточно. Газ или старый дом какой-нибудь в аварийном состоянии. Собаки есть, которые ищут, расследуют запах в условии города, то тоже 1 собаки с головой хватает. Человек один, он куда-то ушел.

Подготовить собаку для поиска с щенка можно в среднем за два года. Если собака взрослая, но уже кое-что знает и умеет, за год ее тоже можно научить искать людей. Перед тем, как стать профессиональным спасателем, собака должна сдать экзамены. Собаки, работающие по следу, должны пройти след длиной в 2 км дальностью в 2-3 часа. В естественной среде за 20 минут нужно найти двух людей на площади 200 на 100 метров. Также двух человек нужно найти за 20 минут на завале.

Свою серьезную работу четвероногие сотрудники воспринимают как игру, за которую еще и платят «зарплату».

— Для них это игра. Они за это получают кто игрушки, кто еду. Даже в реальном поиске они думают, что вот сейчас найдут и им будет весело, и с ними поиграют.

Штатные собаки к тому же на пансионе — государство выделяет средства на их питание и ветеринарные услуги. При выходе на пенсию они имеют такое же пожизненное содержание.

Еще одна часть работы спасателей — просветительская. Вместе с собаками они ездят по школам и рассказывают детям о работе кинологов в ГСЧС.