Протесты на границе с Польшей: на КПП Шегини движение разблокировано

Акция протеста против изменений в таможенных правилах перемещения товаров через границу возле этого пункта пропуска завершилась

Активисты завершили акцию протеста возле пункта пропуска Шегини на украинско-польской границе, движение автотранспорта восстановлено.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в Facebook.

Указано, что акция протеста против изменений в таможенных правилах перемещения товаров через границу возле этого пункта пропуска завершилась в 13:00 субботы.

"За время перекрытия дороги ситуация была стабильно спокойной, мелкие конфликты между водителями и протестующими устранялись на месте", - говорится в сообщении.

Акция протеста возле пункта пропуска Рава-Русская - Хребенне продолжается.

Напомним, в субботу, 3 февраля, во Львовской области активисты заблокировали пункты пропуска в Раве-Русской и в Шегинях на украинско-польской границе. Позже в полиции сообщили, что очередей на украинско-польской границе нет, несмотря на блокирование пунктов пропуска.

Жители Львовской области митингуют против изменения правил беспошлинного ввоза товаров в Украину, согласно которым без уплаты пошлины можно ввозить товары на сумму до 500 евро и весом до 50 кг в случае, если гражданин въезжает в Украину не чаще одного раза за 72 часа и отсутствовал в стране более 24 часов.

Таким образом украинская власть пытается решить проблему "челночной контрабанды". Несмотря на протесты украинцев, Европейская бизнес-ассоциация поддержала ограничения "бизнеса челноков".