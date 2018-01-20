Президент ФФУ предложил работу освобожденным из плена ультрас

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Овчаренко и Ахмеров согласились на предложение
Фото: ffu.org.ua

Овчаренко и Ахмеров согласились на предложение

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил работу освобожденным из плена боевиков болельщикам луганской Зари Владиславу Овчаренко и Артёму Ахмерову.

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ в субботу, 20 января.

При встрече с освобожденными болельщиками Андрей Павелко предложил им трудоустройство в Федерации футбола Украины - работу с болельщиками и координацию социальных программ ФФУ для детей-переселенцев и поддержки воинов АТО.

Овчаренко и Ахмеров согласились на предложение.

Павелко также пригласил освобожденных ультрас на финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 26 мая, а также на все матчи этого года при участии национальной сборной Украины.

Напомним, Овчаренко и Ахмеров были освобождены боевиками ОРЛО в рамках обмена 27 декабря 2017 года.

Ранее оккупанты приговорили Владислава Овчаренко к 17 годам тюрьмы, его друга Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Их обвинили в шпионаже в пользу Украины.

 

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