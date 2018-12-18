Православная церковь Украины будет самоуправляемой и не будет зависеть от Константинополя - митрополит Епифаний Сегодня, 02:12 16 Цей матеріал також доступний українською Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний Фото: cerkva.info

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний подчеркнул, что новая церковь будет самостоятельной структурой, и не будет зависеть от Константинополя.

"Мы слышим, что эта церковь не будет полноценной автокефалией, что она будет в подчинении у Константинополя, но это неправда. После избрания имя нового предстоятеля уже было в диптихе провозглашено на Фанаре. Это означает, что мы занимаем почетное, хотя и последнее 15-е место в диптихе, и будем независимой полноценной автокефальной церковью", - сказал он в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

Митрополит Епифаний отметил, что Константинопольский патриархат, как "мать-церковь", способствует и помогает украинской православной церкви, чтобы было объединение, была создана структура этой церкви.

"А в дальнейшем, уже после вручения томоса мы будем самоуправляемой, будем управлять здесь в Киеве и принимать решения на пользу этой церкви... А с Константинополем, конечно, будем с благодарностью поддерживать духовные отношения", - указал он.

Предстоятель новой церкви признал, что самостоятельно, без вмешательства и помощи Вселенского патриарха Варфоломея, в Украине не могли найти взаимопонимание и сесть за стол переговоров.

"Хотя такие случаи были, например, в 2008 году, во времена Блаженнейшего митрополита Владимира, который стремился к единению, но внешние силы сделали все для того, чтобы этого не произошло", - напомнил митрополит Епифаний.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.