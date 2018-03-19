Правила украинского бизнеса. Известные предприниматели и СЕО – о том, как стать первым в своем деле

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Новое Время проведет лекцию

Новое Время проведет лекцию "Правила бизнеса. Как стать первым в своем деле"

Они создали прибыльный бизнес с нуля или управляют компаниями, которые вдохновляют других. Они открывают новые направления и задают тренды. Они – пример №1 для тысяч других бизнесменов. Чему стоит поучиться у первых?

03 апреля, во вторник, Новое Время проведет лекцию "Правила бизнеса. Как стать первым в своем деле".   

Спикеры являются участниками первого в Украине рейтинга среди отечественных предпринимателей – людей, которые могут служить образцом для подражания. Почти все они построили свой бизнес с нуля, а не благодаря приватизационным аукционам. Они создали компании, которые вдохновляют других. И сделали это настолько честно, насколько это возможно в коррумпированной стране. А еще они открывали новые направления и развивали деловую среду. И теперь их пример может стать ориентиром для тысяч других бизнесменов.

Четыре участника рейтинга Нового Времени ПервыеВладимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банк Аваль, Игорь Гуменный, совладелец Ukrainian Beer Company Group (UBC), Евгений Уткин, основатель и президент холдинга KM Core, а также Андрей Худо, совладелец холдинга эмоций !FEST, расскажут о том, как стать первопроходцем, эффективно управлять командой, добиваться лучшего результата, принимать рискованные решения и когда делать ставку на креатив.

Три часа интенсивного разговора о реалиях бизнеса по-украински.

Модератор встречиИгорь Гут, руководитель шведского проекта Develop Your Business, член Несторовской группы.

О том, как попасть на мероприятие – здесь.

Как проходили другие встречи с НВ?

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