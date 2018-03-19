Правила украинского бизнеса. Известные предприниматели и СЕО – о том, как стать первым в своем деле

Новое Время проведет лекцию "Правила бизнеса. Как стать первым в своем деле"

Они создали прибыльный бизнес с нуля или управляют компаниями, которые вдохновляют других. Они открывают новые направления и задают тренды. Они – пример №1 для тысяч других бизнесменов. Чему стоит поучиться у первых?

03 апреля, во вторник, Новое Время проведет лекцию "Правила бизнеса. Как стать первым в своем деле".

Спикеры являются участниками первого в Украине рейтинга среди отечественных предпринимателей – людей, которые могут служить образцом для подражания. Почти все они построили свой бизнес с нуля, а не благодаря приватизационным аукционам. Они создали компании, которые вдохновляют других. И сделали это настолько честно, насколько это возможно в коррумпированной стране. А еще они открывали новые направления и развивали деловую среду. И теперь их пример может стать ориентиром для тысяч других бизнесменов.

Четыре участника рейтинга Нового Времени Первые – Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банк Аваль, Игорь Гуменный, совладелец Ukrainian Beer Company Group (UBC), Евгений Уткин, основатель и президент холдинга KM Core, а также Андрей Худо, совладелец холдинга эмоций !FEST, расскажут о том, как стать первопроходцем, эффективно управлять командой, добиваться лучшего результата, принимать рискованные решения и когда делать ставку на креатив.

Три часа интенсивного разговора о реалиях бизнеса по-украински.

Модератор встречи – Игорь Гут, руководитель шведского проекта Develop Your Business, член Несторовской группы.

О том, как попасть на мероприятие – здесь.

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