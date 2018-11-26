Порошенко внес в Раду обновленный указ о введении военного положения

Рада собралась на внеочередное заседание для введения военного положения в Украине

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду обновленный указ о введении военного положения в стране на 30 суток, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Он внес соответствующий документ в парламент и я под стенограмму четко фиксирую эту позицию: речь идет о 30-ти днях введения военного положения", - сказал Турчинов на внеочередном пленарном заседании парламента, передает Интерфакс-Украина.

Турчинов добавил, что во время военного положения могут быть ограничены конституционные права и свободы, но эти ограничения не обязательно будут применены на практике.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко ввел своим указом военное положение с 9:00 28 ноября на 30 дней, а не на 60, как рекомендовал СНБО.

По его словам, военное положение должно завершиться в декабре и не повлияет на проведение выборов президента, которые должны состояться 31 марта 2019 года.

Введение военного положения в Украине было инициировано после эскалации в районе Керченского пролива 25 ноября.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

Смотрите также "Россия должна заплатить". Украинские корабли захвачены в Азовском море, на повестке дня - военное положение

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

Смотрите также Ушел в море и больше не выходил на связь. Радио НВ поговорило с семьями захваченных моряков

Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО. 26 ноября президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о введении военного положения в Украине до 14:00 25 января 2019 года.

Смотрите также Украина может перейти на военное положение: что это значит

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения: полный текст

Военное положение в Украине: все, что нужно знать