Порошенко внес в Раду обновленный указ о введении военного положения

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду обновленный указ о введении военного положения в стране на 30 суток, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
"Он внес соответствующий документ в парламент и я под стенограмму четко фиксирую эту позицию: речь идет о 30-ти днях введения военного положения", - сказал Турчинов на внеочередном пленарном заседании парламента, передает Интерфакс-Украина.
Турчинов добавил, что во время военного положения могут быть ограничены конституционные права и свободы, но эти ограничения не обязательно будут применены на практике.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко ввел своим указом военное положение с 9:00 28 ноября на 30 дней, а не на 60, как рекомендовал СНБО.
По его словам, военное положение должно завершиться в декабре и не повлияет на проведение выборов президента, которые должны состояться 31 марта 2019 года.
Введение военного положения в Украине было инициировано после эскалации в районе Керченского пролива 25 ноября.
Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.
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Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО. 26 ноября президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о введении военного положения в Украине до 14:00 25 января 2019 года.
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