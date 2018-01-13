Порошенко усилил защиту сирот и детей без родительской опеки

С целью обеспечения жильем этой категории детей правительству поручено предусматривать ежегодно в госбюджете Украины расходы для строительства

Президент Петр Порошенко подписал указ О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент издал соответствующий документ с целью обеспечения соблюдения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, усиление защиты их личных и имущественных прав.

"Президент определил необходимость введения денежной компенсации детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа за принадлежащие им для получения жилые помещения и соответствующей субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату такой компенсации", - говорится в сообщении.

Кроме того, с целью обеспечения жильем этой категории детей, правительству поручено предусматривать ежегодно в госбюджете Украины расходы для строительства малых групповых домов, домов поддержанного проживания, жилья для детских домов семейного типа, социального жилья.

Также Кабмин должен проработать вопрос относительно разработки типовых проектов и требований для строительства малых групповых домов, домов поддержанного проживания, детских домов семейного типа, в том числе с учетом потребностей лиц с инвалидностью. Правительству также поручено решить в установленном порядке вопрос относительно повышения размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях граждан.

"Областным и Киевской городской государственным администрациям, в частности, поручено принимать меры по своевременному выявлению детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, предоставлению им соответствующего статуса, устройству семейных форм воспитания, созданию с этой целью патронатных семей и распространению практики наставничества", - говорится в указе.

С целью повышения профессионального уровня сотрудников служб по делам детей, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи президент определил необходимость внедрения программ их подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации деятельности, а также указал на необходимость соблюдения требований законодательства о штатной численности и недопущению ликвидации таких служб и центров.

Ранее сообщалось, что Порошенко за прошлый год лишил гражданства почти 5 тысяч человек.