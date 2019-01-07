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О переломном моменте для Украины

Порошенко призвал православные церкви мира признать ПЦУ

Сегодня, 14:07
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Мы призываем все мировые православные церкви признавать ПЦУ как сестру - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обратился ко всем православным церквям с призывом признать новую автокефальную православную церковь Украины.

Такое заявление он сделал после завершения рождественской литургии в Софийском соборе в Киеве, пишет Украинская правда.

"Мы призываем все мировые православные церкви признавать ее (ПЦУ - ред.) как сестру, упоминать под именем "Святейшая Церковь Украины" как имеющую своей кафедрой исторический город Киев", - отметил президент.

"Нашу древнюю церковь, история которой уходит во времена князя Владимира, мы наконец освободили из московской неволи, и она, равная среди равных, вошла в семью, которая теперь состоит из 15 независимых поместных православных церквей. Мы разорвали последние путы, которые связывали нас с Россией с ее фантазиями об Украине как о канонической территории Русской православной церкви. Этого нет и уже не будет", - добавил Порошенко.

Президент также назвал томос “словом года”:

“Томос добавился к таким неологизмам, как евромайдан, донецкий киборг, безвиз... Это все часть нашей великой истории", - отметил он.

В заключение Порошенко выразил уверенность, что в дальнейшем сбудется даже то, что на первый взгляд кажется непосильным:

"Как в Украине говорят: если даже глаза боятся, то руки делают. Будет результат: придет и победа, придет мир, а Украина - страна успешная, богатая и радостная - станет членом ЕС и НАТО", - сказал президент.

Теги:   Томос Автокефалия Петр Порошенко

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